مصدر الصورة EPA

حذر مسؤولون يابانيون من أن المناطق التي ضربتها فيضانات وانهيارات ارضية قاتلة غرب البلاد تواجه خطرا غير مسبوق مع توقع هطول مزيد من الأمطار.

وقال مسؤول في وكالة الارصاد الجوية اليابانية"لم نشهد مثل هذا النوع من المطر من قبل."، محذرا من أن الأمطار ستستمر خلال الأيام المقبلة.

ولقي أكثر من 60 شخصا حتفهم وفقد العشرات بعد سقوط أمطار قياسية تسببت في انهيار الأنهار على ضفتيها في هيروشيما ومناطق أخرى.

وصدرت أوامر إلى مليوني شخص بإخلاء منازلهم. ويعمل الجيش الياباني وقوات الإنقاذ على إجلاء المدنيين العالقين في مناطق غربي البلاد.

وقال رئيس الوزراء إن عمال الإنقاذ كانوا يعملون "ضد الزمن".

وقال شينزو آبي للصحفيين الأحد "ما زال هناك كثيرون في عداد المفقودين والبعض الآخر في حاجة للمساعدة."

ومنذ يوم الخميس ، سقطت على أجزاء من غرب اليابان ثلاثة أضعاف معدل الأمطار المعتادة في شهر يوليو/تموز بأكمله ، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

ووقعت معظم الوفيات في منطقة هيروشيما، حيث بلغ ارتفاع المياه في الشوارع نحو 60 سنتيمترا.

وهناك تحذيرات من مزيد من الأمطار في المنطقة.

وتعتقد السلطات أن عدد المحاصرين بسبب الفيضانات قد يزيد بشكل كبير خاصة بعدما أجلت نحو 2000 شخص من المحاصرين في مدينة كوراشيكي فقط.

ويعتبر ذلك أكبر عدد ضحايا بسبب كارثة طبيعية في اليابان منذ مقتل 98 شخصا في إعصار عام 2004.

واستخدمت أجهزة الطوارئ وأفراد الجيش الطائرات الهليكوبتر والقوارب لإنقاذ الناس من الأنهار التي فاضت على ضفافها والمنازل التي غمرتها المياه، بما في ذلك مستشفى.

وتمكنت عناصر من قوات الدفاع المدني من إنقاذ عشرات المرضى والعاملين من مستشفى مابي ميموريال باستخدام القوارب.

وقال مسؤول في المدينة إن عمليات الإجلاء شملت 170 مريضا وموظفا من المستشفى لكن هيئة الإذاعة والتلفزة اليابانية أكدت أن نحو 80 شخصا مازالوا محاصرين.

من جانبها أعلنت عدة شركات تعذر الوصول إلى بعض مصانعها مثل شركة مازدا ودايهاتسو اللتان أوقفتا العمل في عدة مصانع يوم السبت في انتظار تقدير الموقف حول امكانية استئناف العمل الاسبوع المقبل.

مصدر الصورة EPA

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة AFP/getty

مصدر الصورة AFP/getty

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