شرعت الشرطة البريطانية في تحقيق جنائي إثر وفاة امرأة تعرضت لعامل الأعصاب (نوفيتشوك) في مقاطعة ويلتشير جنوب غربي انجلترا.

وقد توفيت دون سترجيس، 44 عاما، مساء الأحد في المستشفى الذي نقلت إليه بعد إصابتها بأعراض مرضية حادة في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إنها صُدمت بموت سترجيس، الذي جاء بعد تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سولزبري.

وقالت الشرطة إن إجراءات فحص الطب العدلي ستجرى على جثة المرأة وقد أُبلغت عائلتها بذلك.

ويقود التحقيق فريق محققين من شبكة شرطة مكافحة الإرهاب، إذ يعمل نحو 100 محقق في القضية إلى جانب شرطة ويلتشير.

خبر مأساوي

وما زال ضباط في الشرطة يحاولون تحديد كيفية تعرض سترجيس وتشارلي رولي لعامل الأعصاب بدقة، على الرغم من أن الفحص أكد لمسهما بأيديهما لشيء ملوث بهذا العامل.

وقال نيل باسو، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا "هذا خبر صادم ومأساوي، لقد تركت دون خلفها عائلة بضمنها ثلاثة أطفال. مواساتنا وصلواتنا لهم في هذا الوقت العصيب".

واضاف أن "الرجل البالغ من العمر 45 عاما الذي شعر بالمرض مع دون مازال في المستشفى في حالة حرجة، وقلوبنا معه ومع عائلته أيضا".

مصدر الصورة Facebook Image caption أشار المحققون إلى أن سترجيس ورولي قد لمسا بأيديهما شيئا ملوثا بعامل الأعصاب (نوفيتشوك)

وقال باسو إن حادث الموت قد عزز وقوى إصرارنا على "تحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عما يمكن أن أصفه بأنه عمل بربري متهور وشائن، وتقديمهم إلى العدالة".

وأضاف "سيواصل المحققون عملهم المضني والدقيق في جمع كل الأدلة المتوفرة كي نفهم كيف تعرض المواطنين لمثل هذه المادة القاتلة التي أودت بشكل مأساوي بحياة دون".

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