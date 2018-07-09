مصدر الصورة REUTERS/Simon Dawson Image caption عين ديفيد ديفيز وزيرا مسؤولا عن ملف البريكست في عام 2016

استقال ديفيد ديفيز، الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من منصبه الوزاري في الحكومة البريطانية.

وجاءت استقالة ديفيز بعد أيام من ضمان رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، دعم مجلس الوزراء لخطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد، التي يقول المتحمسون للخروج بريطانيا (البريكسترز) بأنها "ناعمة" جدا.

وقد عين ديفيز وزيرا لشؤون البريكست في عام 2016، وكُلف بملف التفاوض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورحب المتحمسون للخروج من الاتحاد باستقالة ديفيز ووصفوها بأنها "قرار مبدئي وشجاع".

وقال النائب عن حزب المحافظين، بيتر بون إن ديفيز "قد فعل الأمر الصواب" مضيفا أن "مقترحات رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي نظرية فقط وغير مقبولة".

وقال رئيس حزب العمال إيان لافري "إنها فوضى مطلقة، وتيريزا ماي لم تتبق لها سلطة".

وتأتي الاستقالة في وقت تستعد ماي لمواجهة مجلس العموم ومن ثم النواب واللوردات من حزب المحافظين الاثنين لمناقشة خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jeremycorbyn David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.



With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) ٨ يوليو ٢٠١٨

ويتوقع أن تبلغ ماي النواب بأن استراتيجيتها، التي اتفق مجلس الوزراء على تأييدها في اجتماع في منزلها الريفي في تشيكرز الجمعة، هي خطة الخروج الصائبة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولم يعلق ديفيز بعد على قرار استقالته، بيد أن مراسلة صحيفة ديلي إكسبريس سارة أوغرادي وزوجة مستشاره الخاص ستيوارت جاكسون قالت إن "ديفز قرر أنه لا يستطيع بيع بلاده".