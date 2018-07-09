لحظات درامية تسجل أزمة "أطفال الكهف" في تايلاند
تلقى العالم خبرا سارا بإنقاذ أول مجموعة من الأطفال المحاصرين في كهف في تايلاند ونقلهم إلى بر الأمان. وبدأت عملية إنقاذ الأطفال ومدربهم من الكهف المغمور بالمياه. ويوم الاثنين، استؤنفت محاولات إخراج التسعة المتبقين.
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Reuters
زملاء الأطفال في الدراسة عبروا عن سعادتهم بعدما أعلن معلمهم هذا الخبر السار.
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AFP
سيارات الإسعاف تنقل الأولاد الذين جرى إنقاذهم إلى مستشفى قريب في شمال تايلاند.
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AFP
بمجرد إنقاذ الأطفال، جرى عرضهم على فريق طبي.
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Getty Images
سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد في الموقع في انتظار خروج الأطفال.
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AFP
داخل الكهف، غمرت المياه ممرات المرور الضيقة بالكامل، ويجب توجيه الأولاد للغوص عبر المياه الموحلة.
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BBC
لا يستطيع بعض الأولاد السباحة، لكنهم تعلموا بعض أساسيات الغوص خلال الأيام القليلة الماضية.
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AFP/ROYAL THAI NAVY
حاصرت المياه الأطفال قبل أيام، ويسابق رجال الإنقاذ الزمن مع زيادة هطول الأمطار التي سترفع مستويات المياه في الكهف.
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AFP
لا يزال الأطباء العسكريون في الموقع في ظل استمرار مهمة الإنقاذ.
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AFP
اصطف مئات المتطوعين والمتفرجين على الطرق يوم الأحد لرؤية سيارات الإسعاف وهي تجلب الأولاد إلى بر الأمان.
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AFP
بمجرد خروج الأولاد من الكهف، جرى نقلهم إلى مستشفى محلي.
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AFP
في ليلة الأحد الماضي، توقفت مهمة الإنقاذ بحيث يمكن إعادة تجهيز أسطوانات الأكسجين.
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AFP
يوجد العديد من المتطوعين في الموقع لتقديم أي مساعدة ممكنة خلال عملية الإنقاذ.
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