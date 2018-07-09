لحظات درامية تسجل أزمة "أطفال الكهف" في تايلاند

  • 9 يوليو/ تموز 2018

تلقى العالم خبرا سارا بإنقاذ أول مجموعة من الأطفال المحاصرين في كهف في تايلاند ونقلهم إلى بر الأمان. وبدأت عملية إنقاذ الأطفال ومدربهم من الكهف المغمور بالمياه. ويوم الاثنين، استؤنفت محاولات إخراج التسعة المتبقين.

  • زملاء الأطفال في الدراسة عبروا عن سعادتهم بعدما أعلن معلمهم هذا الخبر السار Reuters

    زملاء الأطفال في الدراسة عبروا عن سعادتهم بعدما أعلن معلمهم هذا الخبر السار.

  • سيارات الإسعاف تنقل الأولاد الذين جرى إنقاذهم إلى مستشفى قريب في شمال تايلاند AFP

    سيارات الإسعاف تنقل الأولاد الذين جرى إنقاذهم إلى مستشفى قريب في شمال تايلاند.

  • بمجرد إنقاذ الأطفال، جرى عرضهم على فريق طبي AFP

    بمجرد إنقاذ الأطفال، جرى عرضهم على فريق طبي.

  • سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد في الموقع في انتظار خروج الأطفال Getty Images

    سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد في الموقع في انتظار خروج الأطفال.

  • داخل الكهف، غمرت المياه ممرات المرور الضيقة بالكامل، ويجب توجيه الأولاد للغوص عبر المياه الموحلة AFP

    داخل الكهف، غمرت المياه ممرات المرور الضيقة بالكامل، ويجب توجيه الأولاد للغوص عبر المياه الموحلة.

  • لا يستطيع بعض الأولاد السباحة، لكنهم تعلموا بعض أساسيات الغوص خلال الأيام القليلة الماضية BBC

    لا يستطيع بعض الأولاد السباحة، لكنهم تعلموا بعض أساسيات الغوص خلال الأيام القليلة الماضية.

  • حوصر الأولاد على رف صخري، ويسابق رجال الإنقاذ الزمن مع زيادة هطول الأمطار التي سترفع مستويات المياه في الكهف AFP/ROYAL THAI NAVY

    حاصرت المياه الأطفال قبل أيام، ويسابق رجال الإنقاذ الزمن مع زيادة هطول الأمطار التي سترفع مستويات المياه في الكهف.

  • لا يزال الأطباء العسكريون في الموقع في ظل استمرار مهمة الإنقاذ AFP

    لا يزال الأطباء العسكريون في الموقع في ظل استمرار مهمة الإنقاذ.

  • اصطف مئات المتطوعين والمتفرجين على الطرق يوم الأحد لرؤية سيارات الإسعاف وهي تجلب الأولاد إلى بر الأمان AFP

    اصطف مئات المتطوعين والمتفرجين على الطرق يوم الأحد لرؤية سيارات الإسعاف وهي تجلب الأولاد إلى بر الأمان.

  • بمجرد خروج الأولاد من الكهف، جرى نقلهم إلى مستشفى محلي AFP

    بمجرد خروج الأولاد من الكهف، جرى نقلهم إلى مستشفى محلي.

  • في ليلة الأحد الماضي، توقفت مهمة الإنقاذ بحيث يمكن إعادة تجهيز أسطوانات الأكسجين AFP

    في ليلة الأحد الماضي، توقفت مهمة الإنقاذ بحيث يمكن إعادة تجهيز أسطوانات الأكسجين.

  • هناك العديد من المتطوعين في الموقع لتقديم أي مساعدة ممكنة لعملية الإنقاذ AFP

    يوجد العديد من المتطوعين في الموقع لتقديم أي مساعدة ممكنة خلال عملية الإنقاذ.

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