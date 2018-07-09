لحظات درامية تسجل أزمة "أطفال الكهف" في تايلاند

تلقى العالم خبرا سارا بإنقاذ أول مجموعة من الأطفال المحاصرين في كهف في تايلاند ونقلهم إلى بر الأمان. وبدأت عملية إنقاذ الأطفال ومدربهم من الكهف المغمور بالمياه. ويوم الاثنين، استؤنفت محاولات إخراج التسعة المتبقين.