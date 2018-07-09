استقال وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، من منصبه، قبل أقل من تسعة أشهر على خروج بلده من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا بعد يوم من استقالة كبير المفاوضين البريطانيين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد دافيس.

وأعقبت الاستقالتان اجتماعا في مطلع الأسبوع، انتهى بتوقيع اقتراح بإقامة روابط تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، قال دافيس إن الاقتراح الذي تقدمت به رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يمنح الكثير للاتحاد في مرحلة مبكرة.