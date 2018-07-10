السلطات في تايلاند تعلن إنقاذ جميع "أطفال الكهف"

مصدر الصورة Getty Images Image caption علق الأطفال ومدربهم في الكهف بعد هطول أمطار غزيرة أغرقت مدخله

أعلنت السلطات في تايلاند نجاح عملية إنقاذ 12 طفلا ومدربهم كانوا محاصرين داخل أحد الكهوف على مدار 17 يوما.

ونجح غواصون في إخراج ثمانية أطفال من الكهف على مدار اليومين الماضيين، ثم أخرجوا الباقين اليوم.

و علق الأطفال ومدربهم في الكهف بعد هطول أمطار غزيرة أغرقت مدخله، وظلوا في عداد المفقودين لأيام حتى عثر عليهم غواصون الأسبوع الماضي.

وكانت محنة الأطفال والعمل على تحريرهم قد احتلت مساحة كبيرة من اهتمام الرأي العام في شتى أرجاء العالم.

ولم يظهر أي من الأطفال الذين أُنقذوا في أي من وسائل الأعلام، لكن الجهات المعنية بالعملية أكدت أنهم بخير. ونقل الأطفال الأربعة الذين أُنقذوا في اليوم الأول من العملية إلى إحدى المستشفيات في مدينة شيانغ راي القريبة من منطقة الكهوف. كما لم يتمكن الآباء والأمهات من رؤية أطفالهم الذين تم إنقاذهم حتى الآن.

وقالت السلطات في تايلاند إن الأطفال الذين أُخرجوا من الكهف تناولوا حساء الأرز، لكن الأطباء رفضوا إعطاءهم وجبات اللحوم التي طلبوها حتى يتعافى الجهاز الهضمي لديهم بعد أن ظلوا لأكثر من عشرة أيام بلا طعام.

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