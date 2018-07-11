"حبس تلميذات حضانة في قبو" لتأخر دفع المصاريف

مصدر الصورة Getty Images Image caption مسؤول في مدرسة قال إن البنات وضعن في "مركز نشاطات"

تلقت الشرطة في العاصمة الهندية دلهي شكوى ضد مدرسة حبست 16 تلميذة في قبو مدة خمس ساعات.

وحُبست التلميذات لأن أولياءهن لم يدفعوا مصاريف المدرسة، بحسب تقارير.

وكل البنات المحتجزات في صف الحضانة، ويُعتقد أن أعمارهن تتراوح بين 4 و6 سنوات.

وقال المسؤولون عن المدرسة لوسائل إعلام محلية إن البنات وضعن في "مركز نشاطات"، دون تقديم توضيحات أخرى.

ويقول الأولياء إنهم اكتشفوا احتجاز بناتهم عندما ذهبوا إلى المدرسة لاصطحابهن ولم يجدوهن في فصولهن.

وجاء في الشكوى، التي تقدم بها الأولياء للشرطة، أن البنات وضعن في القبو من السابعة والنصف صباحا وحتى منتصف النهار.

ويقول الأولياء إن القبو كان شديد الحرارة، وأن البنات عانين من "الجوع والعطش".

وفي تصريح لبي بي سي، قال مسؤول في الشرطة "سنكشف عن أسماء المسؤولين عن محنة البنات بعد انتهاء التحقيق".

ويقول بعض الأولياء إنهم دفعوا مصاريف المدرسة. وقال أحدهم لموقع "إن دي تي في" الهندي "حتى بعدما قدمت الدليل على دفع المصاريف لم يبد مدير المدرسة أي أسف ولم يعتذر عن احتجاز البنات".

ويعتقد أن لجنة حماية حقوق الأطفال في العاصمة دلهي فتحت تحقيقا بشأن الحادث.