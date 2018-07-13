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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بريطانيا لن تتمكن على الأرجح من إبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة إذا أصرت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، على خطة البريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي).

وصرح ترامب لصحيفة "ذي صن" البريطانية أن "خطة ماي ستقضي على الأرجح على الاتفاقية، لأنهم إذا أبرموا اتفاقاً كهذا، فسنكون بذلك نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من التعامل مع بريطانيا".

ولم يصدر أي تصريح من دوانينغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء البريطانية) على تعليقات ترامب.

وترى ماي إن "البريكست فرصة للنمو الاقتصادي في بريطانيا والولايات المتحدة".

وقال ترامب أيضاً إن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون سيكون "رئيس حكومة عظيماً".

وجدد ترامب في المقابلة انتقاده لعمدة لندن صديق خان، قائلاً إنه "قام بعمل سيء"، في إشارة للاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البريطانية العام الماضي.

مصدر الصورة Reuters

وحصل ترامب وزوجته على استقبال حافل في قصر بلينهايم، مساء الخميس، في اليوم الأول لزيارته البلاد، كما أقامت، ماي، مأدبة عشاء على شرفهم.

وبعد نشر تفاصيل المقابلة، قالت سارة ساندرز إن "الرئيس الأمريكي يحترم ماي كثيراً، وهو لم يقل أي شيء يسيء إليها".

وقال ترامب للصحيفة إن "الخطة التي قدمتها ماي أمام البرلمان بشأن العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريسكت"، مضيفاً أن "هذا الاتفاق مختلف كثيراً عن الاتفاق الذي صوت عليه الشعب البريطاني".

وأضاف "لقد أخبرت تيريزا ماي أنني كنت سأتعامل مع البريكست بطريقة مختلفة، وأخبرتها كيفية فعل ذلك، لكنها لم توافق، لم تستمع إلي، وأرادت أن تسلك طريقاً مختلفاً".

وحضر ترامب مأدبة العشاء التي أقامتها ماي على شرف ترامب في قصر بلينهايم دُعي إليها 150 شخصية، بينهم وزراء ورجال أعمال بارزون، على التجارة بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مصدر الصورة Reuters

وكانت الطائرة الرئاسية التي نقلت ترامب وزوجته ميلانيا حطت في مطار ستانستيد قرب العاصمة البريطانية ظهر الخميس، لتقلهما طائرة مروحية إلى مقر إقامتهما في السفارة الأمريكية في لندن.

ومن المتوقع خروج عشرات الآلاف من المحتجين في لندن ضد زيارة الرئيس ترامب يومي الخميس والجمعة، وفي غلاسكو يوم الجمعة.

وقد طلب من قوات الشرطة في عموم بريطانيا ارسال عناصر منها لمساعدة شرطة العاصمة البريطانية.

ومن المتوقع أيضا خروج مظاهرات صغيرة في عدد من المدن البريطانية ومن بينها، دَيفون وأدنبرة وبلفاست ومانشستر وليدز وليفربول.

وفي غضون ذلك، منح عمدة لندن، صديق خان، الأذن بإطلاق بالون يصور ترامب في صورة طفل رضيع فوق ويستمنستر لمدة ساعتين في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأمريكي.

لكن الشرطة الاسكتلندية قالت إنه لن يسمح للبالون بالتحليق فوق منتجع ترامب للغولف في ترنبري.

مصدر الصورة AFP

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