صور لزيارة ترامب إلى بريطانيا
في اليوم الثاني من زيارته للمملكة المتحدة، اجتمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في مقر إقامتها الصيفي في تشيكرز كما يجتمع مع الملكة في قلعة وندسور.
وخرج عدد من المظاهرات في البلاد احتجاجا على الزيارة.
قال ترامب إن علاقته بماي "متينة للغاية" رافضا التعليق لدى سؤاله عن تصريحاته التي انتقد فيها خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي نشرت في صحيفة "ذ صن" البريطانية.
وفوق سماء ساحة البرلمان انطلق منطاد على شكل الرئيس ترامب لكنه يصوره كرضيع يلبس حفاظات.
ودافع عمدة لندن، صادق خان، عن سماحه بإطلاق المنطاد، قائلا إنه يرفض أن يكون رقيبا أو أن يقرر إذا ما كان المنطاد ينم عن ذوق رفيع أو سيء.
رافقت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، زوج رئيسة الوزراء، فيليب ماي، في زيارة إلى مستشفى رويال تشيلسي، وأجابت على أسئلة تلامذة أطفال حضروا الزيارة.
في تلك الأثناء، خرجت مجموعة من النساء ينتمين إلى جماعات مختلفة في مظاهرات مناهضة لترامب وسط العاصمة لندن.
وخرجت كذلك مظاهرات مناهضة لترامب في أنحاء متفرقة من البلاد.
وكانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، استقبلت ترامب وميلانيا، مساء الخميس، على مأدبة عشاء رسمي في قصر بلينام في مقاطعة أوكسفوردشير.