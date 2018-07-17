مصدر الصورة Getty Images Image caption وضعت مارا سماعات على أذني ابنتها لحمايتها من الضوضاء

أثارت عارضة ضجة عندما ظهرت في عرض أزياء وهي ترضع ابنتها بين جمهور الحاضرين في مدينة ميامي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحملت العارضة، مارا مارتن، ابنتها ذات الخمسة أشهر، أريا، في عرض سنوي يعرف باسم (سبورتس إلستراتيد - Sports Illustrated) لملابس البحر الأحد.

وكتبت مارا على موقع اسنتغرام "لم أعتقد أني سأتصدر العناوين أنا وابنتي لفعل شيء أعمله كل يوم".

وامتدح كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العارضة، واصفين إياها بأنها "ملهمة"، لكن بعض المستخدمين اتهموها بلفت الانتباه.

وكانت مارا إحدى 16 عارضة وصلن للنهائيات، ووقع عليهن الاختيار للمشاركة في عرض هذا العام.

وظهرت على منصة العرض وهي ترتدي لباس بحر بكيني ذهبي اللون، وهي أيضا ترضع ابنتها أريا في الوقت نفسه.

ووضعت على أذن ابنتها الرضيعة سماعات لحمايتها من الضوضاء والموسيقى وأصوات الجمهور.

وكتبت مارا فيما بعد تقول "حكايتي هي أني أم ترضع ابنتها بينما تمشي، لا أكثر".

وقد ترك كثير من مستخدمي انستغرام على صفحتها رسائل تأييد لها.

وجاء في إحداها "ملهمة جدا!!! أعجبني هذا التصرف!!!"، بينما قال آخر "نعم !!! أشكرك على شجاعتك، إنك تعملين على جعل الرضاعة شيئا طبيعيا!! هذا أمر يسعدني".

لكن مستخدمين آخرين لم تثر الحكاية اهتمامهم.

وجاء في رسالة أحدهم "لماذا تفعلين ذلك؟ أظن أن لفت الانتباه، وهو ما تفتقدينه، هو دافعك؟"

وقال آخر "لا ... لا ... وكفى".