البيت الأبيض: "ترامب ما يزال يعتقد بأن روسيا تشكل تهديداً"

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قال البيت الأبيض إن روسيا ما تزال تشكل تهديداً للولايات المتحدة وسط التباس حول التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب.

وبدا ترامب مختلفاً في الرأي مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية عندما أجاب بالنفي لدى سؤاله إن كانت روسيا اخترقت الانتخابات الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بعدها بأن ترامب كان يقول "لا" لأنه لا يريد الإجابة على مزيد من أسئلة الصحفيين.

وتأتي تصريحات البيت الأبيض بعد موجة من الانتقادات لترامب بعد تصريحاته الأخيرة بشأن روسيا.

وقالت ساندرز في مؤتمر صحفي الإربعاء إن "الرئيس وإدارته يعملان بجد للتأكد من أن روسيا غير قادرة على التدخل في انتخاباتنا مثلما فعلوا في الماضي".

مصدر الصورة EPA Image caption ترامب وبوتين في قمتهما في هلسينكي

ما هو الارتباك الأخير؟

وقبل ساعات من ذلك، سألت مراسلة قناة "أي بي سي" الإخبارية سيسليا فيغا الرئيس الأمريكي إذا ما كانت روسيا استهدفت الانتخابات الأمريكية؟

وأجاب ترامب بعد أن هز رأسه "شكراً جزيلاً لك، لا"، لتعود وتسأل مرة أخرى "لا، هل تصدق أن هذا هو الوضع؟ ".

وأجاب ترامب مرة أخرى "لا".

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إلا أن ساندرز رفضت هذا التفسير في مؤتمر صحفي لاحق، وقالت للصحفيين إن "البيت الأبيض يتخذ إجراءات لمنع أي تدخل مستقبلي ".

وردت هالي جاكسون، مراسلة "أن بي سي" في البيت الأبيض على تفسير ساندرز في تغريره لها على تويتر بالقول " لم أسمع ابدأ الرئيس يقول لا، لكي يوقفنا".

ومن شأن رد الفعل هذا وضع ترامب في موقف محرج مع الاستخبارات الأمريكية بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية للمرة الثانية على التوالي منذ لقاءه بالرئيس الروسي في هلسنكي الاثنين.

وقال ترامب الثلاثاء إنه "أخطأ خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع بوتين الاثنين عندما بدا أنه أنه يؤيد بوتين وأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية".

وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي، دان كوتس، الاثنين إن روسيا "ضالعة في الجهود المستمرة والواسعة لتقويض ديمقراطيتنا".

وأضاف خلال لجنة بالكونغرس في فبراير/شباط الماضي إنه رأي بالفعل "أدلة على أن روسيا استهدفت الانتخابات المقبلة".

ماذا قال ترامب؟

خلال مقابلة ترامب مع "سي بي أس" نيوز الأربعاء، قال إنه "يعتبر أن بوتين شخصياً مسؤولاً عن أي تدخل روسي".

وأضاف "مثلما أعتبر نفسي مسؤولاً عن الأشياء التي تحدث في هذا البلد"، موضحاً "بالتأكيد، كقائد دولة يجب أن تتحمل المسؤولية".

وفي صباح الأربعاء، أدان ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر " الكارهين" الذين لا يريدون أن تكون علاقته مقبولة مع بوتين، قائلا إنهم يعانون من "متلازمة إفشال ترامب".

وقال في تغريدة إن الأشخاص الذين " أرادوا مشاهدة مباراة ملاكمة " أثار غضبهم رؤية التفاهم بينه وبين بوتين.

وأضاف ترامب " يفضلون الذهاب إلى الحرب بدلا من رؤية هذا".

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ماذا قال ترامب في قمة هلسنكي؟

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن روسيا فيما يتعلق بمزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وبعد الاجتماع مع الرئيس الروسين، أعرب ترامب عن رأي مغاير لما قالته وكالات الاستخبارات الأمريكية، وقال إنه لا يوجد ما يدعو روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي بعد القمة، سُئل ترامب عما إذا كان يصدق وكالاته الاستخباراتية أو الرئيس الروسي فيما يتعلق بمزاعم التدخل في الانتخابات.

فأجاب "الرئيس بوتين إن روسيا لم تقم بذلك. ولا أرى أي مبرر لذلك".

وخلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية عام 2016 إلى أن التدخل الروسي كان السبب في ترجيح كفة ترامب في الانتخبارات الرئاسية مقابل هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي، وذلك عن طريق هجمات إلكترونية وأخبار كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي.

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