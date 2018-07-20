مصدر الصورة EPA Image caption دكتور فورتادو وصف وفاة المريضة بأنه حادث مميت

قبض في البرازيل على طبيب تجميل مشهور يعرف باسم دكتور بومبوم، بعد أربعة أيام من فراره عقب وفاة أحد مرضاه.

وتقول الشرطة إن دكتور دينيس فورتادو اعتقل في ريو دي جانيرو بفضل بلاغ من شخص مجهول.

وكانت مريضته، ليليان كاليكستو قد ماتت بعد حقنها بحقن أعطاها إياها الطبيب لتكبير ردفيها.

ويواجه دكتور فورتادو تهما بالقتل. وقد قبض أيضا على أمه التي تتهم بالتواطؤ.

ويقول محققون إن دكتور فورتادو أجرى العملية للمريضة كاليكستو، التى كانت في الـ46 من عمرها وأما لطفلين، في منزله في ريو دي جانيرو، لكن حالتها تدهورت خلال العملية.

ونقلها فورتادو إلى مستشفى حيث ساءت حالتها، ثم ماتت بعد ساعات، بحسب ما قالته الشرطة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنها وصلت إلى المستشفى وهي تشكو من تسارع غير طبيعي في نبضات القلب.

ثم اختفى دكتور فورتادو بعد ذلك. وقال محاميه الأربعاء إنه بريء، وإنه لم يسلم نفسه للشرطة لأنه كان مضطربا.

وقال دكتور فورتادو، في فيديو نشره في وسائل التواصل الاجتماعي بعد القبض عليه الخميس، إن وفاة كاليكستو كان "حادثا مميتا"، وأضاف أنه أجرى 9000 عملية مماثلة، وهي عمليات قانونية في البرازيل.

وظهر فورتادو، البالغ 45 عاما، غير مرة في التلفزيون البرازيلي، ويتابعه على حسابه على انستغرام حوالي 650.000 شخص.

وكانت كاليكستو قد سافرت من كويابا في وسط البرازيل، حيث تعيش، لإجراء العملية يوم السبت مساء، بحسب ما قالته الشرطة.

وقد أجريت العملية، التي يعتقد أنها تضمنت حقنها بحشوات من ألياف زجاجية، في شقته.

وقالت الشرطة إن صديقة دكتور فورتادو قبض عليها هي الأخرى للاشتباه بمشاركتها في العملية.

وقال المجلس الطبي الإقليمي لولاية ريو دي جانيرو إنه بدأ تحقيقا في موت كاليكستو.

وقال رئيس جمعية جراحي التجميل البرازيلية، نيفيو ستيفان، إن هناك "غزوا متزايدا من غير المتخصصين" في هذا المجال.

مصدر الصورة Facebook Image caption ليليان كاليكستو كانت في 46 من عمرها

وأضاف في حديثه لوكالة فرانس برس: "لا يمكن أن تجري عملية جراحية للتجميل في داخل شقة".

وقال إن "كثيرا من الناس يبيعون الأحلام، والخيال للمرضى بطريقة غير أخلاقية، وبسبب ضعف الناس يجتذبهم انخفاض الأسعار، دون أن يأخذوا في الاعتبار توفر الظروف المناسبة".

وترجع شهرة دكتور فورتادو إلى العدد الكبير الذي يتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهو أيضا نشط على صفحته على فيسبوك، وتمتلئ الصفحة بصور كثيرة لبعض عملياته، قبل إجراء العملية وبعدها. كما أنه يقدم على يوتيوب النصح بشأن كثير من الموضوعات، بدءا من بطانة الرحم، إلى النظام الغذائي المعتمد على تقليل نسبة النشويات.

وقال في أحد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي إن زبائنه هم من سموه دكتور بومبوم (Bumbum)، نسبة إلى مؤخرة، وإنه تقبل الاسم لأنه يدل على حبهم له.