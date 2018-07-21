من هي كارين ماكدوغال بطلة "التسجيل السري" لترامب؟

مصدر الصورة DIMITRIOS KAMBOURIS Image caption ماكدوغال زعمت أنها كانت على علاقة بترامب

سجّل المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، سرا حديثا لترامب حول دفع أموال لعارضة في مجلة "بلاي بوي" مقابل سكوتها عن علاقة جنسية مزعومة مع ترامب، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

وذكرت التقارير أن التسجيلات عثر عليها في مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمنزل كوهين في وقت سابق من هذا العام في نيويورك.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ترامب وكوهين ناقشا في التسجيل دفع أموال لعارضة بلاي بوي، كارين مكدوغال، التي تقول إنها أقامت علاقة مع ترامب.

"تسجيل سري لترامب" حول دفع أموال لعارضة في بلاي بوي

وذكرت التقارير أن الشريط سُجل قبل شهرين من الانتخابات.

لكن من هي كارين مكدوغال؟

عملت كارين ماكدوغال البالغة من العمر 46 عاما مدرسة بحضانة قبل "اكتشافها" في مسابقة لأزياء البحر وتحولت إلى إحدى أشهر عارضات مجلة بلاي بوي في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت كارين ماكدوغال، العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي،إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علاقة جنسية معها.

ترامب "مارس الجنس" مع عارضة بمجلة بلاي بوي

الإفراج عن النجمة الإباحية ستورمي دانيلز

من هي راقصة التعري ستورمي دانييلز التي قبض عليها؟

وقالت في مقابلة مع محطة سي إن إن إنها بكت في طريق عودتها إلى المنزل بعد أن حاول ترامب أن يدفع لها مبلغا من المال بعد أول لقاء.

واعتذرت ماكدوغال لزوجة ترامب، ميلانيا، وقالت إنها لا تود أن يحصل شيء شبيه معها.

ونفى ترامب ما قالته ماكدوغال.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس الأمريكي قال إن كوهين لم يعد محاميه الشخصي

وقبيل انتخابات 2016 الرئاسية، باعت مكدوغال قصتها إلى صحيفة "ناشونال إنكويرر" الأمريكية، الذي يمتلكها صديق شخصي لترامب.

وتقول العارضة إن الاتفاق البالغ قيمته 150 ألف دولار منح الصحيفة حقوق حصرية وحظر عليها الحديث علانية عن علاقتها الجنسية المزعومة.

لكن الصحيفة لم تنشر قصتها علاقتها الغرامية، وتقول مكدوغال إنها تعرضت للخداع.

وقد رفعت دعوى قضائية لكسر اتفاقية الصمت ولكنها حصلت على تسوية في 19 ابريل/نيسان الماضي قيمتها 100 ألف جنيه استرليني للتراجع عن دعواها مع الاحتفاظ بحقها في قصتها دون تسريبها لطرف ثالث خلال 12 شهرا وإلا تتعرض لغرامة قدرها 53 ألف جنيه استرليني.