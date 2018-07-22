ترامب: يبدو أن حملتي الانتخابية تعرضت للتجسس

مصدر الصورة Reuters Image caption بيج يقول إنه لم يعرف ترامب بشكل شخصي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مؤشرات متزايدة على أن حملته الرئاسية عام 2016 تعرضت للتجسس، واصفا في الوقت ذاته تقارير وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي بأنها "مزيفة".

وغرد ترامب في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "من الواضح أن حملته للرئاسة تعرضت للتجسس لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون".

وأشار ترامب لما أعلنه مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن مستشاره السابق كارتر بيج قائلا:" لقد تأكد دون أي شك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يضللان العدالة ويطلقان حملات مطاردة شريرة."

وثائق

وكانت وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قالت إن المكتب يعتقد أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية عام 2016 كان يتآمر ويتعامل مع الحكومة الروسية.

وتبين الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب وحصل على ترخيص بوضع كارتر بيج تحت المراقبة بسبب علاقاته مع مسؤولي المخابرات في روسيا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إن ذلك يدل على أن الكرملين الروسي كان يعمل مع كارتر بيج للتأثير على الانتخابات الأمريكية.

ونفى كارتر بيج أن يكون عميلا روسيا ولم توجه له التهم رسميا بعد.

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وكان تحقيقا قد جرى العام الماضي مع بيج، استغرق 8 ساعات، ونفى فيه تماما الاتهامات التي وجهت له بالعمالة لروسيا رغم اعترافه باتصالاته بمسؤولين رفيعي المستوى بحملة ترامب لبحث رحلته لروسيا في يوليو/تموز عام 2016 حيث التقى خلالها بمسؤول روسي كبير.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دأب على اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي أي بالتجسس على حملته الرئاسية عام 2016. وقال في مايو/آيار الماضي:" "كانت هناك عملية تجسس، ودفعت مبالغ ضخمة للجاسوس تتخطى المستوى العادي، بدأ الأمر أشبه بإحدى أهم الفضائح السياسية في تاريخ الولايات المتحدة."