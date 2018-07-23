مقتل امرأة وإصابة 13 شخصا في إطلاق النار بمدينة تورونتو الكندية

مصدر الصورة Reuters Image caption لا تعرف حتى الآن دوافع الهجوم الذي قتلت فيه امرأة شابة

أعلنت الشرطة الكندية أن حادث إطلاق النار في تورونتو أسفر عن مقتل شخصين، من بينهما المهاجم، وإصابة 13 آخرين.

ولا تعرف حتى الآن دوافع الهجوم الذي قتلت فيه امرأة شابة.

ومن بين الجرحى فتاة صغيرة وصفت حالتها بأنها خطيرة.

وتناشد الشرطة أي شهود للحادث المساعدة في التعرف على ملابساته، إذ لا تزال التفاصيل بشأن ما وقع قليلة.

وقال شهود كانوا موجودين في مطاعم قريبة إنهم سمعوا صوت إطلاق أكثر من 20 طلق ناري.

-----------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.