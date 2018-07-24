كوريا الشمالية تفكك موقعا لإطلاق الصواريخ

مصدر الصورة Reuters Image caption قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بيونغيانغ لم تطلق صواريخ أو تجري اختبارات نووية منذ تسعة أشهر

ظهرت إشارات في الفترة الأخيرة إلى أن كوريا الشمالية بدأت عملية تفكيك موقع هام لإطلاق الصواريخ شمال غربي البلاد.

ورجحت صور التقطت بالقمر الصناعي لمحطة سوهاي، عبر مجموعة المتابعة 23 نورث في الولايات المتحدة، أن بيونغيانغ بدأت تنفيذ ما وعدت به الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعهد له بتفكيك موقع لاختبار المحركات، لكنه لم يحدد أي المواقع يقصد.

وأكدت كوريا الشمالية أن محطة سوهاي تستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية، لكن الولايات المتحدة لديها شكوك في أن هذا الموقع كان يستخدم في تجربة الصواريخ الباليستية.

وأثناء القمة التاريخية التي انعقدت بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي في سنغافورة الشهر الماضي، وقع الزعيمان اتفاقا ينص على أن يعملا سويا من أجل "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

لكن هذا الاتفاق تعرض لانتقادات لافتقاره إلى التفاصيل الخاصة بالإطار الزمني والطريقة التي تتبعها كوريا الشمالية في نزع سلاحها النووي.

وقال ترامب، في تغريدة دونها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الاثنين الماضي: "سعيد جدا بالتقدم الذي أحرزناه مع كوريا الشمالية"، مؤكدا أن كوريا الشمالية لم تطلق صواريخ أو تجري اختبارات نووية في الأشهر التسعة الماضية.

وأجرت كوريا الشمالية ستة اختبارات نووية، كان آخرها في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

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