المشتبه به في إطلاق النار في تورونتو اسمه فيصل حسين

مصدر الصورة Reuters

قالت شرطة مدينة تورونتو الكندية إن المشتبه به في هجوم مسلح بالمدينة الأحد هو فيصل حسين ويبلغ من العمر 29 عاما.

وفي بيان بهذا الشأن، قالت أسرة حسين إنه عانى من اضطرابات عقلية شديدة وكان مصابا بالاكتئاب طيلة حياته.

وقد غرد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر معزيا أسر الضحايا ومتمنيا الشفاء للمصابين ومعربا عن دعمه لأهالي تورونتو.

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت أن حادث إطلاق النار في تورونتو أسفر عن مقتل شخصين، من بينهما المهاجم، وإصابة 13 آخرين.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن دوافع الهجوم الذي قتلت فيه امرأة شابة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام كندية رجلا يحمل على ظهره حقيبة، قبل أن يتوقف ويسحب من حقيبته مسدسا ثم يبدأ في إطلاق النار.

وقال شهود كانوا موجودين في مطاعم قريبة إنهم سمعوا صوت إطلاق أكثر من 20 طلق ناري.

أعمال عنف

يذكر أن تورونتو تعاني من ارتفاع كبير في أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية هذا العام.

مصدر الصورة Reuters Image caption لا تعرف حتى الآن دوافع الهجوم الذي قتلت فيه امرأة شابة

وكانت السلطات في تورنتو قد نشرت نحو 200 شرطي اعتبارا من 20 يوليو/ تموز الجاري ردا على سلسلة من عمليات إطلاق النار التي وقعت مؤخرا ويلقي مسؤولو المدينة بمسؤوليتها على عصابات إجرامية.

وأظهرت بيانات للشرطة الأسبوع الماضي أن عدد القتلى من أعمال عنف بأسلحة نارية في المدينة ارتفع بنسبة 53 بالمئة ليسجل 26 قتيلا حتى الآن في 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما زاد عدد وقائع إطلاق النار بنسبة 13 بالمئة.

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