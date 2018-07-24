حليمة وراميش وشاهر وسيلفيا قصص تتحدى الإعاقة

لا يستطيع كثيرون من ذوي الإعاقة في أفقر بلدان العالم الذهاب إلى المدرسة أو العثور على عمل، كما أن العديد من الحواجز، مثل نظرة المجتمع لهم أو نقص الدعم، تمنعهم من تحقيق أحلامهم واستغلال إمكاناتهم. وتحاول مشروعات مجتمعية، مدعومة من المعونة البريطانية، التغلب على هذه الحواجز من خلال تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات. ونجري هنا مقابلات مع أشخاص تغيرت حياتهم من خلال هذه البرامج.