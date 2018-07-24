مصدر الصورة Getty Images Image caption كشفت وزارة الدفاع الروسية عن صاروخين جديدين أسرع من الصوت، يسميان "كينزال" و"أفانغارد"

اعتقلت السلطات الروسية عالم فضاء، يشتبه في أنه سرب أسرارا عن أنظمة صاروخية، إلى إحدى دول حلف شمال الأطلنطي (ناتو).

وأكد متحدث باسم وكالة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس" أن العالم فيكتور كوديافتسيف، البالغ من العمر 74 عاما، معتقل حاليا بالفعل في موسكو.

وداهمت قوات أمنية الجمعة مركز "سنيماش" لأبحاث الصواريخ والفضاء، التابع لوكالة الفضاء الروسية، في مدينة كوروليوف بالقرب من موسكو.

ويتعلق التجسس المزعوم بصواريخ، تطير بسرعة أكثر من خمسة أمثال سرعة الصوت.

وذكرت صحيفة كومرسانت اليومية الروسية، الجمعة، أن عشرة أفراد من طاقم مركز "سنيماش" لأبحاث الصواريخ والفضاء تحت الاشتباه، كما جرى تفتيش عدة أماكن بالمنشأة، من بينها مكتب أحد المدراء.

مصدر الصورة AFP Image caption الجاسوس المشتبه به معتقل حاليا في سجن "ليفورتوفو" بالعاصمة موسكو

ويمكن أن توجه للمشتبه تهمة الخيانة العظمى، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشرين عاما.

كما فتشت قوات الأمن الفيدرالية الروسية مكاتب في الشركة المتحدة للصواريخ والفضاء الحكومية في موسكو.

وبثت وزارة الدفاع الروسية، الخميس الماضي، مقطع فيديو لأنظمة صاروخين جديدين أسرع من الصوت، يسميان "كينزال" و"أفانغارد"، ويستطيع كلاهما حمل رؤوس نووية.

والسيد كوديافتسيف خبير في ديناميكية الغازات والسوائل، وفاز بجائزة الدولة الروسية عن أبحاثه.

وفي عام 2016، وقع كوديافتسيف وعدد من زملائه على خطاب، تأييدا لزميلهم في مركز أبحاث سنيماش، الباحث ومصمم المركبات الفضائية فلاديمير لابيغين، الذي أدين بتهمة الخيانة.