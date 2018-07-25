"ملكة سنات شات" التي صورت مقتل صديقها

مصدر الصورة Met Police Image caption صورت فاطمة خان صديقها يحتضر

رأت هيئة محلفين في محكمة بريطانية أن فاطمة خان، الملقبة بـ"ملكة سنات شات"، ضالعة في حادث مقتل صديقها الذي نشرت مقطع فيديو له غارقا في دمائه.

وانتهت الهيئة (بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد) إلى أن فاطمة (21 عاما) مذنبة بتهمة القتل غير المتعمد.

وكانت فاطمة قد نشرت مقطع فيديو في ديسمبر/ كانون الأول 2016، لصديقها خالد صافي (18 عاما) وهو يحتضر، على موقع سناب شات مع رسالة تحذيرية تقول فيها، "إن هذا ما يحصل لمن يعبث معي".

وفي جلسة الاستماع تبين أن فاطمة رتبت مع عشيقها السابق رازا خان، لقتل صافي الذي تبين أنه تلقى عدة طعنات بالسكين أدت لوفاته.

مصدر الصورة Met Police Image caption خالد صافي

وأظهرت كاميرات المراقبة في مكان وقوع الجريمة، فاطمة تصور مشهد الهجوم بهدوء بينما كانت تتحدث على هاتف آخر مع شريكها في الجريمة والذي كان يحاول الهرب.

وكما هو الحال مع جميع مقاطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، حُذف المقطع تلقائيا في غضون 24 ساعة.

غير أن إحدى متابعات فاطمة على سناب شات، سجلت مقطع الفيديو، واستخدم بعد سنتين كدليل رئيسي في محاكمتها.

ونفت فاطمة تهمة التخطيط لقتل صديقها وقالت إنها "شعرت بالخزي" لنشرها مقطع الفيديو لمقتله.

مصدر الصورة Met Police Image caption الشرطة تبحث عن رازا خان المتهم بقتل خالد صافي

وقالت المدعية العامة كيت بيكس، إن فاطمة ذهبت صحبة صديقها صافي إلى مقهى كوستا بالقرب من عملها في منطقة نورث أكتون، غرب لندن.

وأضافت "بعد ذلك وصل رازا خان إلى حيث كانا جالسين حاملاً سكينا كبيرة، وأخرج صافي مفكا كان بحوزته، على ما يبدو، ثم اشتبكا لمدة 15 ثانية حسبما أظهرت كمرات المراقبة".

كما أوضحت أن صافي مات متأثرا بجراحه فيما أصيب خان بطعنات لكنه فر هاربا من موقع الجريمة، ومازال مكانه مجهولا.

ومن المقرر أن يصدر حكم نهائي على فاطمة خان في 30 من يوليو/ تموز الجاري.

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