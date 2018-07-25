الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية
حرائق الغابات في منطقة أتيكا اليونانية تقتل عشرات السكان، وتحاصر الكثيرين في قرية ماتي الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة أثينا. كما لقي بعض السكان مصرعهم داخل منازلهم وفي سياراتهم.
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EPA
ألسنة الدخان تتصاعد في سماء طريق سريع في نيو فوتسا، إحدى ضواحي أثينا.
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Reuters
السماء تتحول إلى اللون البرتقالي بعدما غطت ألسنة الدخان مساحة كبيرة فوق شاطئ بلدة كنيتا غربي أتيكا.
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AFP
طائرة هليكوبتر لمكافحة النيران تحلق في سماء بلدة رافينا على الساحل الشرقي لمنطقة أتيكا، حيث تشكل النيران مشكلة متكررة في فصل الصيف.
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AFP
رئيس وزراء اليونان أعلن حالة الطوارئ في منطقة أتيكا.
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AFP
الحكومة اليونانية ناشدت دول الاتحاد الأوروبي لإرسال طائرات هليكوبتر وأطقم إضافية لمكافحة النيران.
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AFP
كانت حرائق البراري مميتة لا سيما في بلدة ماتي، حيث عُثر على 26 جثة على مسافة 15 مترًا من شاطئ البحر.
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AFP
أطقم الطوارئ استخدموا القوارب وطائرات الهليكوبتر لإجلاء السكان والسائحين العالقين على طول الساحل.
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KALOGERIKOS NIKOS
السكان هرعوا إلى مياه البحر هربا من ألسنة اللهب.
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KALOGERIKOS NIKOS
الحيوانات لجأت إلى المياه لتجنب درجات الحرارة المرتفعة بسبب النيران
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KALOGERIKOS NIKOS
مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، تسابق اليونان الزمن للسيطرة على النيران.
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KALOGERIKOS NIKOS
متحدث باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر قال لبي بي سي إن بعض السكان فقدوا كل ما يملكون.
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KALOGERIKOS NIKOS
بعض السكان لقوا مصرعهم داخل منازلهم وفي سياراتهم.
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