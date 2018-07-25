الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية

  • 25 يوليو/ تموز 2018

حرائق الغابات في منطقة أتيكا اليونانية تقتل عشرات السكان، وتحاصر الكثيرين في قرية ماتي الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة أثينا. كما لقي بعض السكان مصرعهم داخل منازلهم وفي سياراتهم.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية EPA

    ألسنة الدخان تتصاعد في سماء طريق سريع في نيو فوتسا، إحدى ضواحي أثينا.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية Reuters

    السماء تتحول إلى اللون البرتقالي بعدما غطت ألسنة الدخان مساحة كبيرة فوق شاطئ بلدة كنيتا غربي أتيكا.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية AFP

    طائرة هليكوبتر لمكافحة النيران تحلق في سماء بلدة رافينا على الساحل الشرقي لمنطقة أتيكا، حيث تشكل النيران مشكلة متكررة في فصل الصيف.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية AFP

    رئيس وزراء اليونان أعلن حالة الطوارئ في منطقة أتيكا.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية AFP

    الحكومة اليونانية ناشدت دول الاتحاد الأوروبي لإرسال طائرات هليكوبتر وأطقم إضافية لمكافحة النيران.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية AFP

    كانت حرائق البراري مميتة لا سيما في بلدة ماتي، حيث عُثر على 26 جثة على مسافة 15 مترًا من شاطئ البحر.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية AFP

    أطقم الطوارئ استخدموا القوارب وطائرات الهليكوبتر لإجلاء السكان والسائحين العالقين على طول الساحل.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية KALOGERIKOS NIKOS

    السكان هرعوا إلى مياه البحر هربا من ألسنة اللهب.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية KALOGERIKOS NIKOS

    الحيوانات لجأت إلى المياه لتجنب درجات الحرارة المرتفعة بسبب النيران

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية KALOGERIKOS NIKOS

    مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، تسابق اليونان الزمن للسيطرة على النيران.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية KALOGERIKOS NIKOS

    متحدث باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر قال لبي بي سي إن بعض السكان فقدوا كل ما يملكون.

  • الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية KALOGERIKOS NIKOS

    بعض السكان لقوا مصرعهم داخل منازلهم وفي سياراتهم.

المزيد حول هذه القصة