الحرائق المدمرة في "أتيكا" اليونانية

حرائق الغابات في منطقة أتيكا اليونانية تقتل عشرات السكان، وتحاصر الكثيرين في قرية ماتي الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة أثينا. كما لقي بعض السكان مصرعهم داخل منازلهم وفي سياراتهم.