مقتل العشرات في هجوم انتحاري على مركز اقتراع في باكستان

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قتل 31 شخصاً على الأقل في هجوم انتحاري قرب مركز اقتراع في مدينة كويتا في باكستان في وقت يدلي الناخبين بأصواتهم في انتخابات تشريعية.

وفجر الرجل نفسه خارج مركز الاقتراع في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال هاشم غيلزاي، المسؤول المحلي في كويتا، إن "المهاجم كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه".

وكان ملايين الباكستانيين توجهوا اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية.

وتشير النتائج غير الرسمية إلى تقدم عمران خان- وهو أحد النجوم العالميين سابقا في لعبة الكريكت- زعيم حزب حركة إنصاف المعارضة الذي وعد ببناء "باكستان جديدة" خلال حملته الانتخابية.

ومع ذلك، رفض الحزب المنافس لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، حزب الرابطة الإسلامية، هذه النتائج وسط مزاعم بتزوير الانتخابات.

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وطغت على الحملة الانتخابية مخاوف من الاحتيال ونشوب أعمال عنف، وتقول لجنة حقوق الإنسان في باكستان إن "هناك محاولات مفضوحة وعدوانية للتلاعب بنتائج التصويت وهو ما سيجلب تداعيات مدمرة على فرص تحول البلاد إلى ديمقراطية فاعلة".

وتم فرز نحو 34 في المئة من الأصوات في مراكز الاقتراع حتى منتصف الليل بتوقيت غرينيتش، بحسب صحيفة "دون".

مصدر الصورة Reuters Image caption عمران خان خلال الحملة الانتخابية

وقدرت نسبة المشاركة بما يتراوح بين 50-55 في المئة من أصل 106 مليون ناخب ، بحسب وكالة فرانس برس.

ويرى عدد كبير من الباكستانيين أن المؤسسة العسكرية عادت إلى ألاعيبها القديمة ووضعت نصب عينها مرشحين مفضلين لديها.

وتوصف الانتخابات الحالية بأنها "الأكثر فسادا" في تاريخ باكستان منذ الاستقلال.

وتعتبر باكستان التي يبلغ عدد سكانها 200 مليون شخص من الاقتصادات النامية في العالم هو البلد المسلم الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية.