جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو انفجار صغير قرب سفارة الولايات المتحدة في بكين

أكد مسؤولون صينيون أن رجلا فجر عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الصينية بكين.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات باستثناء المهاجم. وقال المسؤولون إن الشرطة تعاملت مع الحادث فورا.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي دخانا منبعثا من جوار السفارة، وسط بكين، وحشود من الناس تتجمع حول المكان.

ونشرت صحيفة غلوبل تايمز الحكومية تغريدة على موقع تويتر تقول إن سكانا في المنطقة سمعوا صوتا يشبه الرعد.

وقل بيان من السفارة الأمريكية في بكين إن العبوة، التي وصفها بالقنبلة، انفجرت حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الخامسة صباح الخميس بتوقيت غرينيتش) في الزاوية الجنوبية الشرقية من مجمع السفارة.

وقالت شرطة العاصمة الصينية إن "ما يُشك في أنه مفرقعة نارية" تسبب في اشتعال النيران. وقد أُصيب مفجرها بجرح بيده خلال الحادثة، ولا خطر على حياته وقد نقل فورا إلى المستشفى.

مصدر الصورة Reuters Image caption تجمع عناصر الشرطة الصينية خارج مبنى السفارة الأمريكية في بكين

وأوضحت الشرطة أن الرجل يدعى جيانغ مومو، من إقليم منغوليا الداخلية الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وأفاد مراسل بي بي سي، ستيفن ماكدونيل، من موقع الحادث بعودة النشاطات الطبيعية في مجمع السفارة، وثمة أناس يصطفون في طابور لتقديم طلبات تأشيرات الدخول في مجمعها.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الشرطة اعتقلت امرأة حاولت إشعال النار في نفسها قرب السفارة الأمريكية في الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، أي قبل الانفجار ببضع ساعات.

ولا يعرف بعد إن كانت ثمة صلة بين الحادثين.