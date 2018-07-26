العثور على مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي ميتا في ظروف غامضة

مصدر الصورة Reuters Image caption عثر على مدير سد النهضة ميتا في سيارته وسط أديس أبابا

عُثر على مدير مشروع سد النهضة الأثيوبي ميتا في العاصمة أديس أبابا الخميس، بحسب وسائل إعلام أثيوبية.

وكان سيمجينو بيكيلي وجها معروفا طوال فترة بناء السد القريب من الحدود الغربية مع السودان، والذي سيكون عند اكتماله أكبر السدود في أفريقيا.

وقالت محطة تلفزيون فانا، المقربة من الحكومة الأثيوبية، إن سيمجينو" وجد ميتا في سيارته في ميدان ميسكل" وسط أديس ابابا.

وأضافت "لم يعرف السبب وراء وفاته".

ويواجه بناء السد معارضة من مصر التي تخشى من أن يؤثر السد الذي يقام على مجرى النيل الأزرق على تدفق المياه إليها.

وتبلغ تكلفة بناء السد 4 مليارات دولار ومن المتوقع أن ينتج 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل انتاج ستة مفاعلات نووية.

وفي مايو/أيار اتفقت أثيوبيا والسودان ومصر على تشكيل لجنة علمية لدراسة تأثيرات السد في حوض النيل المشترك بين البلدان الثلاثة.

ويعد سد النهضة واحدا من عدة "مشروعات عملاقة" تسعى أثيوبيا لإنجازها، بضمنها سكك حديد ومجمعات صناعية تهدف إلى الارتقاء باقتصاد البلاد واخراجها من دوامة الفقر المنتشر فيها.

وبدأ تشييد السد في عام 2011، ومن المقرر أن يبدأ اثنان من التوربينات ال 16 التي يتضمنها مشروع السد، بإنتاج الطاقة في عام 2018، بحسب تصريح للسلطات الأثيوبية مطلع هذا العام.

وتخشى القاهرة أوليا من السرعة التي سيجري فيها ملء خزان السد.

ويلتقي النيلان الأزرق والأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، ليشكلا مجرى نهر النيل الذي يجري في الأراضي المصرية ليصب في البحر الأبيض المتوسط.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سيكون سد النهضة الأثيوبي أكبر سد في أفريقيا

وتعد وفاة سيمجينو، ثاني وفاة لمسؤول كبير في الشركة الأثيوبية في الأشهر الأخيرة.

وفي مايو/أيار، قتل مسلحون ديب كمارا، مدير شركة دانغوت للاسمنت في أثيوبيا، مع شخصين أخرين في كمين في منطقة أوروميا خارج أديس أبابا.

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