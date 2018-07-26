جدل بسبب "تمييز" نادي برشلونة بين فريقي الرجال والسيدات في مقاعد الطيران

مصدر الصورة Barcelona FC Image caption أظهرت صورة على متن الطائرة كلا الفريقين معا في مقاعد الدرجة الأولى، قبل أن تعود السيدات إلى مقاعد الدرجة الاقتصادية

تسببت أول جولة مختلطة بين فريقي الرجال والسيدات في تاريخ نادي برشلونة لكرة القدم، في غضب بين مشجعي فريق السيدات، بعد أن ظهر أن فريق الرجال فقط هم من سافروا على مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة، بينما سافر فريق السيدات على مقاعد الدرجة الاقتصادية.

ونشر النادي فيديو ترويجيا لفريقي الرجال والسيدات، وهم على متن طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة.

لكن على متن الطائرة، وبعد التقاط الصورة الفوتغرافية، لم تظهر السيدات في بقية مقطع الفيديو.

وأظهرت الصور، التي نشرتها اللاعبات على حساباتهن بموقع انستغرام، أنهن سافرن على مقاعد الدرجة الاقتصادية.

والتقط مشجعو فريق السيدات هذا التمييز، وتساءلوا لماذا يعامل فريق الرجال معاملة تفضيلية.

وكتب حساب على موقع تويتر، يديره أحد مشجعي فريق السيدات، قائلا إنه إذا لم يكن هناك عدد كاف من المقاعد، فكان يجب أن يُحجز للاعبي الفريق الأول من الرجال والسيدات في الدرجة الأولى.

لكن لاعبات فريق السيدات أنفسهن دافعن عن النادي.

وقالت اللاعبة، ألكسيا بوتيلاس، لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن فريق السيدات أضيف إلى الرحلة في وقت متأخر، واضطر النادي إلى "تنظيم كل شيئ بطريقة عملية، في اللحظات الأخيرة".

وقال نادي برشلونة إنه لم يكن هناك عدد كاف من المقاعد، في الدرجة الأولى، في الوقت الذي تقرر فيه انضمام فريق السيدات إلى الرحلة، وإنه حجز ما بين مقعدين إلى ثلاثة مقاعد، لكل لاعبة من فريق السيدات في الدرجة الاقتصادية، من أجل ضمان راحتهن.

ويمثل الحادث إحراجا محتملا لنادي كرة القدم، الذي يروج لتعزيزه كرة القدم النسائية، ولهذه الرحلة المشتركة التارخية.

وقبيل أولى مباريات الجولة في الولايات المتحدة، تدرب فريقا الرجال والسيدات معا، في منشآت في مدينة بورتلاند، وتشاركا "المساحة والأهمية"، على حد تعبير نادي برشلونة.

وقالت بوتيلاس لصحيفة موندو ديبورتيفو: "إنه شيئ يعيد تأكيد التزام النادي تجاه كرة القدم النسائية".

وبدأ الفريقان (الرجال والسيدات) جولة الولايات المتحدة في مدينة بورتلاند، من يوم 24 وحتى 26 من يوليو/ تموز الجاري، ومن المقرر أن ينتقلوا إلى لوس أنجيليس، يوم 27 وحتى 29 من الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "إلموندو" أن النادي ضمن وجود مقاعد كافية في الدرجة الأولى، لكل اللاعبين من الجنسين خلال تلك الرحلة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الرجال فريق توتنهام، في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال، بينما يلتقي فريق السيدات مع فريق سوكال الأمريكي للسيدات ضمن بطولة أخرى.

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