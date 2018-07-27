ترامب: لم أعلم باجتماع ابني مع الروس

مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب نفى مرارا معرفته بأمر اجتماع مسؤولين في حملته مع الروس

قال المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأخير كان يعلم مسبقا باجتماع عقد بين مساعدين له أثناء الحملة الانتخابية ووفد روسي في عام 2016، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

ويعتقد أن الروس عرضوا خلال الاجتماع مساعدة حملة ترامب بإعطائها معلومات عن منافسته هيلاري كلينتون.

ويزعم المحامي مايكل كوهين أنه كان حاضرا عندما أخبر دونالد ترامب الابن أباه بشأن الاجتماع.

لكن الرئيس الأمريكي نفى صحة هذه المزاعم، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بالأمر.

وقال عبر حسابه على تويتر: "لم أعلم بأمر الاجتماع مع ابني"، مضيفا: "يبدو أن شخصا يحاول اختلاق القصص".

ويخضع كوهين، الذي لم توجه إليه أي اتهامات رسمية حتى الآن، للتحقيق في تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي والبنكي، إلى جانب انتهاكات محتملة لقانون الانتخابات.

مصدر الصورة Rex Features Image caption المحامي مايكل كوهين يزعم أنه كان حاضرا عندما أخبر دونالد ترامب الابن أبيه بشأن الاجتماع.

وقالت تقارير أذاعتها شبكات سي ان ان، وان بي سي، إن كوهين لا يملك تسجيلا يدعم ما قال، لكنه أبدى استعداده للشهادة بما صرح به لوسائل إعلام في إطار التحقيق الجاري حول التدخل الروسي في الانتخابات.

وانتقد ترامب الأسبوع الماضي محاميه السابق لتسجيله سرا محادثة دارت بينهما ناقشا خلالها دفع أموال لعارضة سابقة بمجلة بلاي بوي الإباحية.

وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية إلى أن التسجيلات اكتشفت أثناء مداهمة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي لعقار تابع لكوهين في نيويورك في وقت سابق من العام.

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