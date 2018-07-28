هجوم مسلح على مركز لتدريب القابلات شرقي أفغانستان

مصدر الصورة EPA Image caption جنود يأمنون الطريق قبالة مركز تدريب القابلات الذي وقع فيه الهجوم

شن مسلحون هجوما على مركز لتدريب القابلات شرق أفغانستان، وقتل في الهجوم ثلاثة اشخاص على الأقل.

واستخدم المسلحون المتفجرات والرصاص في المركز في مدينة جلال أباد، في إقليم نانغرهار.

وأٌنقذ عدد من القابلات والطلبة، ولكن عددا آخر ما زال محاصرا في المبنى، حسبما قالت تقارير.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، ولكن مسلحي تنظيم الدولة أعلنوا مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات التي وقعت مؤخرا في الإقليم.

وبدأ الهجوم نحو الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (السابعة صباحا بتوقيت غرنتش)، حسبما قال عبد الله خوجاياني المتحدث باسم الإقليم.

وأضاف "ضربت القوات الأفغانية طوقا على المنطقة وشنت عملية للتصدي للمهاجمين".

وشوهد دخان يتصاعد من المبنى.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إنه يبدو أن المهاجمين وضعوا مواد متفجرة في الشارع القريب من المبنى.

ولم تتضح بعد أسباب استهداف مركز تدريب القابلات.

ولكن عادة ما يستهدف المسلحون مبان حكومية ومنشآت طبية في هجماتهم، ويعارض الكثير من الأفغان عمل النساء غير المتزوجات خارج المنزل.

وتجري 50 في المئة من حالات الولادة في أفغانستان دون أن تشرف عليها قابلة مدربة.