صور من إفريقيا: بيع الموز احتجاجا على البطالة وأنصار رئيس مالي يتضرعون

  • 30 يوليو/ تموز 2018

بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الملتقطة هذا الأسبوع في مناطق مختلفة من أفريقيا أو لأفارقة في أنحاء مختلفة من العالم.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع Reuters

    امرأة تمتطي حمارا محملا بعبوات بلاستيكية مليئة بالمياه بالقرب من مدينة المرناقية، الواقعة على مسافة 15 كيلومترا من العاصمة التونسية.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع Reuters

    الباعة الجائلون يستعدون لبيع البضائع في العاصمة المالية، باماكو، بينما ينظر المارة إليهم.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع Getty Images

    مؤيدو الرئيس المالي يتضرعون إلى الله، الإثنين، في تجمع انتخابي له في عاصمة الغابون، حيث يحشد إبراهيم بوبكر كيتا أنصاره من الماليين في الشتات قبيل الانتخابات.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع Getty Images

    عالم الاجتماع، أبيل كابودوجو، يبيع الموز، الجمعة، على طريق يسمى باسم الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي، في العاصمة هراري، مرتديا زي التخرج من الجامعة احتجاجا على مستويات البطالة المرتفعة.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع Reuters

    امرأة تتصفح الإنترنت، الأربعاء، أثناء افتتاح إحدى محطات غوغل لخدمة الإنترنت المجانية في مدينة لاغوس النيجيرية.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع AFP

    كاتب يبلغ من العمر 16 عاما يقف بفخر في معرض للكتاب في مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم صوماليلاند، الذي يعتبر نفسه دولة مستقلة.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع EPA

    الشاب الغاني جوناثان لامبتيني يواجه اللبناني جاد عكاش في مسابقة للفنون القتالية المختلطة في غانا، الجمعة.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع Reuters

    طفلة تلعب على الشاطئ في مصوع، إحدى المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر في إريتريا، الأحد.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع Reuters

    رجل يقود سيارته القديمة من نوع فيات، التي يعتني به اعتناء خاصا، أمام أحد المحال في العاصمة، أسمرا.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع EPA

    جداريتان معلقتان على دورات مياه أحد المطاعم في خليج "كالك باي"، وهو قرية اشتهرت بصيد الأسماك في جنوب أفريقيا.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع EPA

    لشهرتها الساحرة بصالات العرض والمحال التجارية والمطاعم، أدرجت مجلة فوربس الاقتصادية كالك باي كواحد من أروع الأحياء في العالم.

  • بالصور: أفريقيا في أسبوع EPA

    مجموعة من الأشخاص يلتقطون صور سيلفي بجوار تمثال نيسلون مانديلا في شرفة مجلس مدينة كيب تاون التي ألقى فيها رمز مكافحة التفرقة العنصرية أول خطاب له بعد إطلاق سراحه من السجن 1990.

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