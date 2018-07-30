صور من إفريقيا: بيع الموز احتجاجا على البطالة وأنصار رئيس مالي يتضرعون
بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الملتقطة هذا الأسبوع في مناطق مختلفة من أفريقيا أو لأفارقة في أنحاء مختلفة من العالم.
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Reuters
امرأة تمتطي حمارا محملا بعبوات بلاستيكية مليئة بالمياه بالقرب من مدينة المرناقية، الواقعة على مسافة 15 كيلومترا من العاصمة التونسية.
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Reuters
الباعة الجائلون يستعدون لبيع البضائع في العاصمة المالية، باماكو، بينما ينظر المارة إليهم.
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Getty Images
مؤيدو الرئيس المالي يتضرعون إلى الله، الإثنين، في تجمع انتخابي له في عاصمة الغابون، حيث يحشد إبراهيم بوبكر كيتا أنصاره من الماليين في الشتات قبيل الانتخابات.
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Getty Images
عالم الاجتماع، أبيل كابودوجو، يبيع الموز، الجمعة، على طريق يسمى باسم الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي، في العاصمة هراري، مرتديا زي التخرج من الجامعة احتجاجا على مستويات البطالة المرتفعة.
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Reuters
امرأة تتصفح الإنترنت، الأربعاء، أثناء افتتاح إحدى محطات غوغل لخدمة الإنترنت المجانية في مدينة لاغوس النيجيرية.
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AFP
كاتب يبلغ من العمر 16 عاما يقف بفخر في معرض للكتاب في مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم صوماليلاند، الذي يعتبر نفسه دولة مستقلة.
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EPA
الشاب الغاني جوناثان لامبتيني يواجه اللبناني جاد عكاش في مسابقة للفنون القتالية المختلطة في غانا، الجمعة.
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Reuters
طفلة تلعب على الشاطئ في مصوع، إحدى المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر في إريتريا، الأحد.
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Reuters
رجل يقود سيارته القديمة من نوع فيات، التي يعتني به اعتناء خاصا، أمام أحد المحال في العاصمة، أسمرا.
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EPA
جداريتان معلقتان على دورات مياه أحد المطاعم في خليج "كالك باي"، وهو قرية اشتهرت بصيد الأسماك في جنوب أفريقيا.
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EPA
لشهرتها الساحرة بصالات العرض والمحال التجارية والمطاعم، أدرجت مجلة فوربس الاقتصادية كالك باي كواحد من أروع الأحياء في العالم.
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EPA
مجموعة من الأشخاص يلتقطون صور سيلفي بجوار تمثال نيسلون مانديلا في شرفة مجلس مدينة كيب تاون التي ألقى فيها رمز مكافحة التفرقة العنصرية أول خطاب له بعد إطلاق سراحه من السجن 1990.
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