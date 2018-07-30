مؤيدو الرئيس المالي يتضرعون إلى الله، الإثنين، في تجمع انتخابي له في عاصمة الغابون، حيث يحشد إبراهيم بوبكر كيتا أنصاره من الماليين في الشتات قبيل الانتخابات.