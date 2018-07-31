تحطم طائرة ركاب في المكسيك

مصدر الصورة PROTECCIÓN CIVIL DURANGO/TWITTER Image caption الطائرة كانت في طريقها إلى ميكسيكو سيتي

أظهرت مشاهد تلفزيونية حطام طائرة في مدينة دورانجو المكسيكية، لكن حاكم الولاية، خوسيه ايزبورو، كتب في صفحته على تويتر إنه لم يقتل أحد في الحادث.

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وكانت الرحلة رقم AM2431 في طريقها من مطار غوادالوبي فيكتوريا الدولي إلى مكسيكو سيتي، ووقع الحادث على بعد عشرة كيلومترات من المطار بعد الاقلاع مباشرة.

وبلغ عدد ركاب الطائرة 97 فردا أما الطاقم فكان مؤلفا من أربعة أفراد.

وكتبت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على صفحتها بتويتر قائلة إنها على علم بالأنباء التي تفيد بتحطم هذه الطائرة، وتسعى للتحقق من المعلومات.