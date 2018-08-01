السفارة الأمريكية في لندن تعرض ورق مراحيض في مزاد على الإنترنت

مصدر الصورة US State Department

تبيع السفارة الأمريكية في لندن بعضا من الأشياء غير المرغوب بها في مزاد علني وذلك بعد انتقال مقرها هذا العام إلى مبنى جديد بقيمة مليار دولار في منطقة فوكسهول جنوب غربي العاصمة البريطانية.

ومن بين الأغراض المعروضة في المزاد مجموعة من المكانس الكهربائية التي تحتاج إلى إصلاح، وسيارة مستعملة، و 1200 لفافة من مناديل المرحاض.

ولا تحمل أي من الأشياء المعروضة في المزاد أية علامة تدل على السفارة الأمريكية، وليس لأي منها أي قيمة تاريخية.

وانتقلت السفارة الأمريكية من مقرها السابق في منطقة ماي فير في يناير/ كانون الثاني الماضي، علما أن عملية البحث عن مقر جديد بدأت عام 2008 في عهد جورج دبليو بوش بسبب مخاوف أمنية.

وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بعرض العديد من مقتنيات السفارة غير المرغوب بها في مزاد علني على الإنترنت، وحددت مهلة تنتهي في 8 أغسطس/ آب لتقديم الراغبين بالشراء لعروضهم.

ويبلغ سعر لفافات مناديل المرحاض، التي تباع كمجموعة، 199 دولار أمريكي.

وذكرت صحيفة ذي إنديبندنت البريطانية أن موظفين في السفارة وصفوا مناديل المرحاض بأنها "على الأرجح أفضل قليلا من النوع العادي".

كما جاء الإعلان عن بعض الأشياء الأخرى كالتالي: للمهتمين بشراء سلع من مخلفات الخارجية الأمريكية، تبلغ تكلفة سيارة من نوع فولفو صنع عام 2007 في حالة "قابلة للاستعمال" 8427 دولار أمريكي.

وهناك أيضا خمس مكانس كهربائية معطلة بسعر يتراوح بين 15 و 65 دولارا، وعدة مصابيح مكتبية جديدة مقابل 75 دولارا.

وقد نُقلت السفارة من مقرها القديم في منطقة ماي فير، لأنه كان صغيرا للغاية ولا يمكن تجهيزه بالمعدات الأمنية الحديثة التي تحتاجها السفارة، وافتتح الموقع الجديد في 16 يناير/ كانون الثاني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ يناير ٢٠١٨

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارته للمقر الجديد للسفارة في يناير/ كانون الثاني، قائلا إنها صفقة عقارية سيئة.

وباعت الحكومة الأمريكية عقد إيجار المقر القديم للسفارة إلى مجموعة قطر العقارية، التي تعتزم تحويل المبنى إلى فندق.

واتُخذ قرار نقل مقر السفارة من قبل إدارة جورج دبليو بوش في أكتوبر 2008، قبل وقت قصير من تركه منصب الرئاسة.

ولم يُكشف عن الرسوم النهائية لموقع السفارة القديم، ولكن قبل بدء المفاوضات، قُدر سعر المبنى بمبلغ يتراوح بين 300 مليون و 500 مليون جنيه استرليني.

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