بالصور: الحرّ يضرب أوروبا

  • 3 أغسطس/ آب 2018

موجة حر شديد تضرب أوروبا، في الوقت الذي تقول فيه هيئات الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة التي لم تشهدها القارة من قبل ستنخفض خلال الأيام القادمة. وبلغت الحرارة في أوروبا 48 درجة مئوية، وهي الدرجة نفسها التي سلجتها العاصمة اليونانية، أثينا، لأول مرة في يوليو/تموز عام 1977

  • الحر يضرب أوروبا Reuters

    الصور الملتقطة في أنحاء أوروبا تظهر تراجعا لمياه بحيرات وجفاف قيعان أنهار، ولجوء الناس لنافورات المياه ومظلات الشواطئ لتخفيف درجات الحرارة، ولا سيما في بلدة بينيدورم الإسبانية.

  • الحر يضرب أوروبا Reuters

    هيئة الطقس الوطنية في إسبانيا أصدرت تحذيراتها للناس باستمرار الحر حتى الأحد القادم على أقل تقدير، وقالت إن الموجة "ستشتد وستمتد إلى جنوب غربي البلاد".

  • الحر يضرب أوروبا AFP

    وفي الصورة، امرأة تحاول تخفيف الحرارة عن جسدها بالوقوف تحت مياه إحدى النوافير في مدينة إشبيلية.

  • الحر يضرب أوروبا AFP

    نافورة تروكاديرو أمام برج إيفل كانت ملاذا باردا وموضع ترحيب بالنسبة لسكان باريس والزوار على حد سواء.

  • الحر يضرب أوروبا AFP

    السكان في مدينة مونبلييه الفرنسية لاذوا بنافورات المياه هربا من حرارة الجو.

  • الحر يضرب أوروبا AFP

    توقعات ببلوغ درجات الحرارة في مونبلييه إلى 33، وهي درجة غير مألوفة في هذا الوقت من العام.

  • الحر يضرب أوروبا AFP

    السباحون وجدوا ملجأ من موجة الحر بالقفز في مياه البحر المتوسط عند مدينة نيس جنوب شرقي فرنسا.

  • الحر يضرب أوروبا AFP

    آخرون استخدموا قبعات الشمس الآمنة.

  • الحر يضرب أوروبا Reuters

    ألمانيا تشهد صور جفاف ملحوظ، تسبب جزئيا في جفاف نهر الراين في مدينة دوسلدورف.

  • الحر يضرب أوروبا Getty Images

    مظاهر الجفاف وتشقق بعض أجزاء قيعان نهر الدانوب ظهرت في مدينة ماريابوشينغ جنوبي ألمانيا.

  • الحر يضرب أوروبا AFP

    صورة جوية في بلدة بيكوم، بألمانيا، أظهرت جاموس الماء وهو يخرج من بركة مياه ليسير على أرض جافة حول البركة.

  • الحر يضرب أوروبا Getty Images

    في وسط العاصمة البولندية، وارسو، استخدم الناس وحيواناتهم الأليفة رشاشات المياه لتخفيف وطأة الحر.

  • الحر يضرب أوروبا Getty Images

    توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

  • الحر يضرب أوروبا Getty Images

    شرطة مدينة وارسو توزع المياه على المواطنين.

  • الحر يضرب أوروبا Getty Images

    وفي الكوليسيوم الكبير وسط العاصمة الإيطالية، روما، استخدم الزوار المراوح الصغيرة هربا من الشمس في الوقت الذي اقتربت فيه درجة الحرارة لـ 40 درجة مئوية.

  • الحر يضرب أوروبا Getty Images

    إيطاليا أصدرت أقصى درجات الإنذار، المعروفة باللون الأحمر، في مناطق وسط البلاد وشمالها، من بينها مناطق روما وفلورنسا والبندقية السياحية.

  • الحر يضرب أوروبا Getty Images

    عناصر هيئة الحماية المدنية في إيطاليا وزّعت المياه على المارة.

  • الحر يضرب أوروبا Getty Images

    آلات بيع المياه في روما شهدت إقبالا كبيرا، كما لاقت نافورات المياه هي الأخرى إعجاب المارة.

  • الحر يضرب أوروبا AFP

    توقعات ببلوغ درجات الحرارة في بعض المناطق، كجنوب إسبانيا والبرتغال، إلى 47 درجة اليوم السبت.

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