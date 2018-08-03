بالصور: الحرّ يضرب أوروبا

موجة حر شديد تضرب أوروبا، في الوقت الذي تقول فيه هيئات الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة التي لم تشهدها القارة من قبل ستنخفض خلال الأيام القادمة. وبلغت الحرارة في أوروبا 48 درجة مئوية، وهي الدرجة نفسها التي سلجتها العاصمة اليونانية، أثينا، لأول مرة في يوليو/تموز عام 1977