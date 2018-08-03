بالصور: الحرّ يضرب أوروبا
موجة حر شديد تضرب أوروبا، في الوقت الذي تقول فيه هيئات الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة التي لم تشهدها القارة من قبل ستنخفض خلال الأيام القادمة. وبلغت الحرارة في أوروبا 48 درجة مئوية، وهي الدرجة نفسها التي سلجتها العاصمة اليونانية، أثينا، لأول مرة في يوليو/تموز عام 1977
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Reuters
الصور الملتقطة في أنحاء أوروبا تظهر تراجعا لمياه بحيرات وجفاف قيعان أنهار، ولجوء الناس لنافورات المياه ومظلات الشواطئ لتخفيف درجات الحرارة، ولا سيما في بلدة بينيدورم الإسبانية.
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Reuters
هيئة الطقس الوطنية في إسبانيا أصدرت تحذيراتها للناس باستمرار الحر حتى الأحد القادم على أقل تقدير، وقالت إن الموجة "ستشتد وستمتد إلى جنوب غربي البلاد".
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AFP
وفي الصورة، امرأة تحاول تخفيف الحرارة عن جسدها بالوقوف تحت مياه إحدى النوافير في مدينة إشبيلية.
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AFP
نافورة تروكاديرو أمام برج إيفل كانت ملاذا باردا وموضع ترحيب بالنسبة لسكان باريس والزوار على حد سواء.
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AFP
السكان في مدينة مونبلييه الفرنسية لاذوا بنافورات المياه هربا من حرارة الجو.
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AFP
توقعات ببلوغ درجات الحرارة في مونبلييه إلى 33، وهي درجة غير مألوفة في هذا الوقت من العام.
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AFP
السباحون وجدوا ملجأ من موجة الحر بالقفز في مياه البحر المتوسط عند مدينة نيس جنوب شرقي فرنسا.
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AFP
آخرون استخدموا قبعات الشمس الآمنة.
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Reuters
ألمانيا تشهد صور جفاف ملحوظ، تسبب جزئيا في جفاف نهر الراين في مدينة دوسلدورف.
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Getty Images
مظاهر الجفاف وتشقق بعض أجزاء قيعان نهر الدانوب ظهرت في مدينة ماريابوشينغ جنوبي ألمانيا.
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AFP
صورة جوية في بلدة بيكوم، بألمانيا، أظهرت جاموس الماء وهو يخرج من بركة مياه ليسير على أرض جافة حول البركة.
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في وسط العاصمة البولندية، وارسو، استخدم الناس وحيواناتهم الأليفة رشاشات المياه لتخفيف وطأة الحر.
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توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة
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شرطة مدينة وارسو توزع المياه على المواطنين.
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وفي الكوليسيوم الكبير وسط العاصمة الإيطالية، روما، استخدم الزوار المراوح الصغيرة هربا من الشمس في الوقت الذي اقتربت فيه درجة الحرارة لـ 40 درجة مئوية.
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إيطاليا أصدرت أقصى درجات الإنذار، المعروفة باللون الأحمر، في مناطق وسط البلاد وشمالها، من بينها مناطق روما وفلورنسا والبندقية السياحية.
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عناصر هيئة الحماية المدنية في إيطاليا وزّعت المياه على المارة.
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آلات بيع المياه في روما شهدت إقبالا كبيرا، كما لاقت نافورات المياه هي الأخرى إعجاب المارة.
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AFP
توقعات ببلوغ درجات الحرارة في بعض المناطق، كجنوب إسبانيا والبرتغال، إلى 47 درجة اليوم السبت.
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