مصدر الصورة Getty Images

قتل 18 شخصا في تحطم طائرة مروحية روسية في شمال غرب سيبيريا، بحسب ما يقوله مسؤولون.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة - وهي من طراز إم آي-8 - تحطمت في الساعة 10:20 بحسب التوقيت المحلي، على بعد 180 كم من بلدة إيغاركا، في منطقة كراسنويارسك.

وقتل في الحادث جميع من كانوا على متن الطائرة، وهم 15 راكبا، وطاقمها المكون من ثلاثة أفراد.

وأفادت تقارير بأن الطائرة كانت تنقل عمالا إلى محطة نفط. وقد بدأ تحقيق رسمي لمعرفة أسباب الحادث.

ويشير التقييم الأولي إلى أن شفرات مراوح الطائرة ضربت شحنة كانت تحملها مروحية أخرى بعد إقلاعها بوقت قصير.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن وزارة المواصلات الروسية قولها إن الطائرة الثانية هبطت بسلام، وإن الحادث وقع في أحوال جوية "طبيعية".

ووقع الحادث في منشآت فانكور، وهو حقل نفطي ضخم في شمال منطقة كراسنويارسك تشغله مجموعة "روسنفط" الوطنية.

ويضم هذا الحقل مئات الآبار بعضها على مسافة 100 كلم عن المنشآت المركزية، وهو يقع ضمن الدائرة القطبية الشمالية.

وغالبا ما تقع حوادث مروحيات أو طائرات صغيرة في سيبيريا وأقصى الشرق الروسي، إذ تشكل وسيلة نقل شائعة في هذه المناطق الشاسعة والقليلة السكان.