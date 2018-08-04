العالم في أسبوع بالصور

  • 4 أغسطس/ آب 2018

مجموعة مختارة من أفضل الصور التي جسدت أحداثا هامة من مختلف أنحاء العالم خلال أسبوع.

أحد مؤيدي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، أكبر حزب معارض في البلاد، ومرشحها، نيلسون تشاميسا مصدر الصورة Siphiwe Sibeko / Reuters
Image caption اندلعت الاحتجاجات في زيمبابوي في أعقاب الإعلان عن فوز الحزب الحاكم "الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية" في الانتخابات البرلمانية. وقطع المحتجون بعض الشوارع وأحرقوا إطارات السيارات في وسط العاصمة هراري.
حصان في المسابقة مصدر الصورة Ian Forsyth / Getty Images
Image caption يتم ربط الأحصنة بشكل مميز قبل المنافسة في عرض رييدال كنتري، الذي يُقام في كيربي بايمورسايد ، شمال يوركشاير في بريطانيا.
معبد بوسيدون مصدر الصورة Alkis Konstantinidis / Reuters
Image caption القمر خلف معبد بوسيدون قبل خسوف القمر فى كيب سونون في العاصمة اليونانية أثينا.
مجموعة من محبي فريق البيتلز بملابس تنكرية مصدر الصورة Ian Forsyth / Getty Images
Image caption تجمع محبو فريق البيتلز في مدينة ليفربول البريطانية بهدف كسر الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأكبر تجمع للمتشبهين بأعضاء الفريق الغنائي الشهير. وقد أحبطت محاولاتهم للتغلب على الرقم القياسي بسبب حرارة الطقس ، إذ كان عدد الحاضرين أقل من المتوقع ، وبالتالي يبقى اللقب الناجح في مكسيكو سيتي.
رجل يقفز من جسر قديم خفي البوسنة خلال مسابقة تقليدية مصدر الصورة Dado Ruvic / Reuters
Image caption يجتمع المحتفلون لمشاهدة مسابقة غوص تقليدية حيث يتنافس المشتركون على القفز من ارتفاع يبلغ 24 متراً (78 قدماً) قبالة الجسر القديم في موستار، بالبوسنة والهرسك.
يحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق مصدر الصورة Mark Ralston / AFP
Image caption سعى رجال الإطفاء، إلى احتواء حرائق الغابات التي اتسعت في شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في ظل تهديد الحرائق لمئات المنازل والأبنية وانتشار دخان أسود كثيف في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
كلب يشرب الماء من نافورة عامة مع ارتفاع درجات الحرارة في مدريد ، في اسبانيا مصدر الصورة Susana Vera / Reuters
Image caption هيئة الطقس الوطنية في إسبانيا أصدرت تحذيراتها للناس باستمرار موجة الحر حتى الأحد القادم على أقل تقدير، وقالت إن الموجة "ستشتد وستمتد إلى جنوب غربي البلاد".
عرض لسلاج الجو الملكي البريطاني مصدر الصورة Ian Forsyth / Getty Images
Image caption طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تؤدي عرض السهام الحمراء الجوي في سندرلاند ، وهو أكبر معرض جوي مجاني في أوروبا.
لاعبة الجمباز التشيكية سابينا هالوفا على العارضة مصدر الصورة Jane Barlow / PA
Image caption لاعبة الجمباز التشيكية سابينا هالوفا على العارضة خلال اليوم الأول من البطولة الأوروبية، في غلاسكو ، في اسكتلندا.
سائحون يسيرون بجوار هيكل عملاق على جسر الذهبي على تلة با نا بالقرب من مدينة دانانج ، فيتنام. مصدر الصورة Kham / Reuters
Image caption الجسر الذهبي الذي يبلغ طوله 150 متراً مع تمثال اليد العملاقة الشهير على تلال با نا بالقرب من مدينة دانانج في فيتنام

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