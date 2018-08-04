العالم في أسبوع بالصور

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تجمع محبو فريق البيتلز في مدينة ليفربول البريطانية بهدف كسر الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأكبر تجمع للمتشبهين بأعضاء الفريق الغنائي الشهير. وقد أحبطت محاولاتهم للتغلب على الرقم القياسي بسبب حرارة الطقس ، إذ كان عدد الحاضرين أقل من المتوقع ، وبالتالي يبقى اللقب الناجح في مكسيكو سيتي.