تعرف على فنزويلا التي نجا رئيسها من "محاولة اغتيال": غنى الطبيعة وفقر الملايين

مصدر الصورة Reuters Image caption مادورو يحمل علم فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه نجا من محاولة اغتيال باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

ووقع الحادث حين كان مادورو يتحدث أثناء حدث عسكري في العاصمة كاراكاس.

وأظهرت لقطات حية لخطاب مادورو الرئيس الفنزويلي وقد نظر فجأة إلى السماء وعلى وجهه تعبير صدمة، وكذلك عشرات الجنود وهم يهرولون بعيدا.

واتهم مادورو كولومبيا بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته بوغوتا باعتباره اتهاما "لا أساس له".

لكن ما الذي تعرفه عن دولة فنزويلا؟

تقع جمهورية فنزويلا على الساحل الشمالي لأمريكا اللاتينية وتتميز بجمال طبيعي أخاذ ومتنوع، بدءً من قمم جبال الأنديز المغطاة بالثلوج في الغرب، مروراً بغابات الأمازون في الجنوب، وصولاً إلى شواطئ الكاريبي في الشمال. وتعد من بين أكثر دول أمريكا اللاتينية تمدناً.

كما أن فنزويلا من بين الدول التي تمتلك أكبر مخزون من النفط في العالم، فضلا عن كميات كبيرة من الفحم والحديد والذهب.

وعلى الرغم من أن البلاد تزخر بالخيرات فإن العديد من الفنزويليين يعيشون في فقر مدقع، ويقطن الكثيرون منهم في بيوت من صفيح تمتد بعضها لتصل التلال المجاورة للعاصمة، كاراكاس.

وكان الرئيس السابق هوغو تشافيز، الذي توفي عام 2013، قد وصف نفسه بأنه نصير الفقراء، وأغدق ملايين الدولارات من عائدات الثروة النفطية على برامج التنمية الاجتماعية، خلال فترة حكمه التي استمرت 14 عاما.

لكن حكومة خلفه نيكولاس مادورو واجهت تحديات كبيرة بسبب هبوط أسعار النفط الذي تزامن مع أزمة اقتصادية أبرز جوانبها نقص كبير في السلع الأساسية وارتفاع معدل التضخم.

وكان نيكولاس مادورو قد تولى منصب الرئيس بالنيابة بعد وفاة شافيز في مارس/آذار 2013، ثم أُعلن عن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر أبريل/نيسان 2013 .

مصدر الصورة AFP Image caption ارتبط اسم فنزويلا بتشافيز

في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2017 عيّن مادورو السياسي من أصل سوري طارق العيسمي في منصب نائب الرئيس.

حقائق عن فنزويلا

الاسم الرسمي: جمهورية فنزويلا

عدد السكان: 30 مليون نسمة، منهم قرابة مليون و600 ألف من أصول عربية

المساحة: 881.050 كيلومتر مربع

اللغات الرئيسية: الاسبانية، لغات السكان الأصليين

الديانة الرئيسية: المسيحية

متوسط العمر: 72 سنة للرجال، 78 سنة للسيدات

مصدر الصورة Getty Images Image caption سيمون بوليفار محرر امريكا اللاتينية

العملة: بوليفار

تسلسل زمني

1810 - يستغل الفنزويليون غزو نابليون لإسبانيا لإعلان استقلال بلادهم.

1829 - 1830 فنزويلا تنفصل عن كولومبيا الكبرى.

1870 - 1888 الحاكم أنطونيو غوزمان بلانكو يجتذب الاستثمار الأجنبي، ويُحدِّث البنية التحتية ويطور قطاعي الزراعة والتعليم.

1902 - فنزويلا تفشل في سداد القروض والسفن الحربية البريطانية والإيطالية والألمانية تحاصر موانئ البلاد.

1908- 1935 يتسلم الديكتاتور خوان فيسنتي غوميز مقاليد الحكم في الوقت الذي تصبح فيه فنزويلا أكبر مصدر للنفط في العالم.

1945 - تشكيل حكومة مدنية بعد عقود من الحكم العسكري.

1948 - الإطاحة بالرئيس رومولو غاليغوس، أول زعيم فنزويلي منتخب ديمقراطيا، بانقلاب عسكري بقيادة ماركوس بيريز خيمينيز.

1964 - أول عملية تسليم منصب الرئاسة من مدني إلى آخر بانتخاب راؤول ليوني رئيساً.

1973 - فنزويلا تستفيد من الازدهار في قطاع النفط وقيمة عملتها ترتفع مقابل الدولار الأمريكي، تأميم قطاعي النفط وصناعة التعدين.

1983-1984 انخفاض أسعار النفط العالمية يحدث اضطرابات في البلاد وخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

1989 - انتخب كارلوس اندريس بيريز رئيسا في خضم الركود الاقتصادي، فيفرض سياسة التقشف مما يؤدي إلى اندلاع أعمال شغب يتبعها إضراب عام، وتطبيق قانون الطوارئ ومقتل المئات في أحداث العنف.

1998 - انتخاب هوغو تشافيز رئيساً بعد يأس من الأحزاب التقليدية وإطلاق "الثورة البوليفارية" التى تأتي بدستور جديد وسياسات اشتراكية تعتمد على ارتفاع اسعار النفط في تمويلها.

2013 - وفاة الرئيس تشافيز بعد معركة مع مرض السرطان. وانتخاب نيكولاس مادورو، خلفا له.