Image caption كاميرات سجلت لحظة وقوع الزلزال

قتل 91 شخصا على الأقل حتى الآن بعد أن ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك في إندونيسيا.

وأصيب في الزلزال الذي وقع الأحد مئات الأشخاص، بحسب ما قاله مسؤولون، معظمهم في المنطقة الشمالية من الجزيرة.

وكان الزلزال، الذي بلغت درجته 6.9 ضحلا إذ حدث فقط على عمق 30 كم. ودمر آلاف المباني، وأدى إلى قطع الكهرباء.

وأجلي حوالي 1000 سائح أجنبي من جزر جيلي القريبة، كما قتل شخص واحد على الأقل في بالي.

وتظهر لقطات الفيديو التي نشرت من بالي الواقعة غرب جزيرة لومبوك السكان وهم يجرون من منازلهم يصرخون.

ووقع أكثر من 130 هزة أخرى عقب الزلزال الذي حدث صباح الأحد.

وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث زلزال بحري، تسونامي، لكنها عادت ورفعته بعد ساعات.

ويأتي زلزال الأحد بعد أسبوع من زلزال آخر ضرب جزيرة لومبوك نفسها، التي يقصدها كثير من السائحين الأجانب لزيارة شواطئها، ومسارات المشي فيها. وقد قتل في ذلك الزلزال 16 شخصا.