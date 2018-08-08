مصدر الصورة NETWORK RAIL Image caption الأطفال جلسوا فوق تقاطع على السكة الحديد بمنطقة وينغ بمقاطعة روتلاند، حيث تمر القطارات بسرعة كبيرة تصل إلى 97 كم في الساعة.

أظهرت صور "صادمة" مجموعة أطفال بريطانيين يجلسون فوق معبر (مزلقان) سكة حديد، مما دفع شبكة السكة الحديد البريطانية لإصدار تحذير حول السلامة على الخطوط.

وأظهرت الصور مجموعة الأطفال (ذكور وإناث) جالسين فوق سكة حديد عند مزلقان في منطقة وينغ بمقاطعة روتلاند، حيث تمر القطارات بسرعة كبيرة تصل إلى 97 كم في الساعة.

وقالت شبكة السكة الحديد إن الصور أظهرت "عدم اكتراث تام" للسلامة، وحثت الأباء على توعية أطفالهم بالمخاطر.

مصدر الصورة NETWORK RAIL Image caption شبكة السكك الحديد قالت إن الصور أظهرت "عدم اكتراث تام" للسلامة، وحثت الأباء على توعية أطفالهم بالمخاطر.

قصة "قطار الحجاز" الذي يعمل منذ أكثر من 100 عام

اعتذار عن انطلاق قطار في اليابان قبل موعده بـ 25 ثانية

"قطار الحرية" الذي يقطع ألفي كيلومتر عبر غابات أفريقيا

وتنتشر حوادث السك الحديد عند المزلقانات في بريطانيا، ووقعت أكثر من 2000 حادثة عند معابر على السكك الحديدية كان ضحيتها شباب، خلال خمس سنوات.

مصدر الصورة NETWORK RAIL Image caption أغلقت الشبكة 1100 تقاطع بين عامي 2009 و2017 وحسنت السلامة في مناطق أخرى من خلال تركيب حواجز وأنظمة إنذار أفضل.

وتقول الشبكة إنها "وضعت إشارات تحذيرية جديدة بالقرب من المعبر الذي ظهر عنده الأطفال" منذ أن تم تصويرهم وهم يلعبون فوق المعبر في روتلاند، كما أنها تقوم "بمراجعة إجراءات السلامة للمعبر".

وقالت مديرة السلامة المجتمعية فيكي بيدل :"إن المزلقانات موجودة للحفاظ على سلامة المواطنين ولا يمكننا معرفة كيفية التعامل مع الخطر الذي يعرض الأطفال أنفسهم له عندما يختارون إساءة استخدام تقاطع الطرق على السكة الحديد (معابر مشاة".

مصدر الصورة NETWORK RAIL Image caption شبكة السكك الحديد أغلقت تقاطعا في ماتلوك باث في ديربيشاير لأن الناس لم يتوقفوا عن الوقوف على السكة الحديد لإلتقاط صور

وقررت شبكة السكك الحديدية البريطانية مؤخرا إغلاق تقاطع في ماتلوك باث في ديربيشاير، نظرا لأن الناس لم يتوقفوا عن الوقوف على السكة الحديد لإلتقاط صور، على الرغم من التحذيرات المستمرة.

وهناك حوالي ستة آلاف تقاطع في بريطانيا وتقوم شبكة السكك الحديد بواجب قانوني لتقييم وإدارة ومراقبة مخاطرها.

وأغلقت الشبكة 1100 تقاطع بين عامي 2009 و2017 وحسنت السلامة في مناطق أخرى من خلال تركيب حواجز وأنظمة إنذار أفضل.