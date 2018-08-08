بريطانيا: صور لأطفال يلهوون على تقاطع بطريق القطارات تثير صدمة
أظهرت صور "صادمة" مجموعة أطفال بريطانيين يجلسون فوق معبر (مزلقان) سكة حديد، مما دفع شبكة السكة الحديد البريطانية لإصدار تحذير حول السلامة على الخطوط.
وأظهرت الصور مجموعة الأطفال (ذكور وإناث) جالسين فوق سكة حديد عند مزلقان في منطقة وينغ بمقاطعة روتلاند، حيث تمر القطارات بسرعة كبيرة تصل إلى 97 كم في الساعة.
وقالت شبكة السكة الحديد إن الصور أظهرت "عدم اكتراث تام" للسلامة، وحثت الأباء على توعية أطفالهم بالمخاطر.
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وتنتشر حوادث السك الحديد عند المزلقانات في بريطانيا، ووقعت أكثر من 2000 حادثة عند معابر على السكك الحديدية كان ضحيتها شباب، خلال خمس سنوات.
وتقول الشبكة إنها "وضعت إشارات تحذيرية جديدة بالقرب من المعبر الذي ظهر عنده الأطفال" منذ أن تم تصويرهم وهم يلعبون فوق المعبر في روتلاند، كما أنها تقوم "بمراجعة إجراءات السلامة للمعبر".
وقالت مديرة السلامة المجتمعية فيكي بيدل :"إن المزلقانات موجودة للحفاظ على سلامة المواطنين ولا يمكننا معرفة كيفية التعامل مع الخطر الذي يعرض الأطفال أنفسهم له عندما يختارون إساءة استخدام تقاطع الطرق على السكة الحديد (معابر مشاة".
وقررت شبكة السكك الحديدية البريطانية مؤخرا إغلاق تقاطع في ماتلوك باث في ديربيشاير، نظرا لأن الناس لم يتوقفوا عن الوقوف على السكة الحديد لإلتقاط صور، على الرغم من التحذيرات المستمرة.
وهناك حوالي ستة آلاف تقاطع في بريطانيا وتقوم شبكة السكك الحديد بواجب قانوني لتقييم وإدارة ومراقبة مخاطرها.
وأغلقت الشبكة 1100 تقاطع بين عامي 2009 و2017 وحسنت السلامة في مناطق أخرى من خلال تركيب حواجز وأنظمة إنذار أفضل.