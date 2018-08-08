رئيس كولومبيا الجديد يتعهد بتعديل اتفاق السلام مع "فارك"

مصدر الصورة AFP Image caption يعد دوكي من أصغر من تولوا حكم كولومبيا

تولى الرئيس الكولومبي الجديد المنتخب، ايفان دوكي، مهام منصبه متعهدا بتوحيد البلاد وتحسين النمو الاقتصادي.

وقد انتخب السياسي الوافد الجديد والمنتمي للمحافظين، في يونيو/حزيران بعد حملة انتخابية أظهرت انقسام البلاد، وفاز فيها على منافسه اليساري، غوستافو بيترو.

وتعهد دوكي، الذي كان محاميا في السابق، في خطاب تنصيبه، بتغييرات لمواجهة الفساد وتنشيط الاقتصاد.

كما أكد أيضا عزمه على تعديل اتفاق السلام مع مسلحي منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية، المعروفة اختصارا بـ"فارك".

وكان الرئيس السابق، خوان مانويل سانتوس، قد حث دوكي على احترام الاتفاق، الذي تفاوض بشأنه في 2016، لإنهاء الحرب الأهلية الوحشية التي استمرت خمسة عقود.

وشكلت جماعة "فارك" حزبا سياسيا يعرف باسم القوات الثورية العامة البديلة. وانتخب عدد من أعضائه في البرلمان الشهر الماضي، تنفيذا لبنود الاتفاق الذي ضمن للحزب تمثيلا سياسيا.

مصدر الصورة AFP Image caption صورة رسمية للرئيس الجديد وأسرته

وقال دوكي إنه مازال ملتزما بعملية السلام في كولومبيا، ولكنه يقول إنها تتسم بالتساهل الشديد مع مسلحي "فارك" السابقين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف: "سوف نضع تدابير تصحيحية لضمان تحقيق العدالة النسبية للضحايا، وعدم تكرار الماضي".

وتحدث دوكي أيضا عن الحاجة إلى تعافي البلاد بعد الحملة الانتخابية المفرقة، أوائل هذا العام.

وهزم دوكي، مرشح حزب الوسط الديمقراطي، منافسه غوستافو بيترو بـ12 نقطة في يونيو/حزيران، وحصل - بعد الجولة النهائية - على 54 في المئة من أصوات الناخبين.