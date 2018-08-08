الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية الجاسوس سكريبال

مصدر الصورة AFP Image caption عُثر على سيرغي ويوليا سكريبال فاقدي الوعي في بلدة سالزبري بإنجلترا

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا باعتبارها مدانة بتسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته بغاز أعصاب في بريطانيا في مارس/ آذار.

وجاء إعلان القرار في بيان لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم.

وعُثر على سيرغي ويوليا سكريبال فاقدي الوعي في بلدة سالزبري بإنجلترا يوم 4 مارس/ آذار.

وكانت حالة الاثنين متردية، لكنهما تماثلا للشفاء بالكامل بعد عدة أسابيع في المستشفى.

ونفت روسيا بشدة لعب أي دور في تسميم الاثنين.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان إن الولايات المتحدة "قررت... أن الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيمياوية أو بيولوجية في انتهاك للقانون الدولي، أو استخدمت أسلحة كيمياوية أو بيولوجية قاتلة ضد مواطنيها".

ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في حدود يوم 22 أغسطس/ آب، بحسب المتحدثة.

وعقب الحادث، قالت الحكومة البريطانية إن مادة نوفيتشوك المصممة للاستخدامات العسكرية، من نوع طورته روسيا، استخدمت في الهجوم على سكريبال وابنته.