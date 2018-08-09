تنظيف محطة القطار عقوبة أداء رقصة كيكي

مصدر الصورة Funcho Entertainment Image caption صور الشباب يؤدون الرقصة في مومباي

قضت محكمة في الهند بمعاقبة ثلاثة رجال، بإلزامهم تنظيف محطة قطار لمدة ثلاثة أيام، بعد إلقاء القبض عليهم لقيامهم بالرقص بجوار قطار على غرار ما يعرف بين الشباب بـ"تحدي كيكي".

ويتمثل التحدي في القفز من السيارة والقيام بحركات استعراضية بجانبها وهي تسير بسرعة بطيئة على أنغام أغنية ماي فيلينجز، للنجم الكندي دريك، بينما يقوم شخص آخر بالتصوير.

وأظهر فيديو بُث على موقع يوتيوب الشبان الثلاثة يؤدون الرقصة، حيث قام أحدهم بالرقص والركض بجوار القطار الذي بدأ في التحرك، بينما يظهر صديقه وهو يصوره بهاتفه المحمول ومتعلقا بيديه في باب القطار، ويصورهما من داخل القطار صديقهما الثالث.

لقى ذلك الفيديو رواجا كبيرا، حيث تجاوزت نسبة مشاهدته مليوني مشاهدة، وهو ما يشير إلى انتشار تحدي الرقصة في مختلف ولايات الهند. ولكن يعتبر هذا التحدي الأول من نوعه الذي يتم في محطة قطار.

"خطأ ضار"

أصدرت عدة دول من بينها الهند تحذيرات بشأن توقيع عقوبات مختلفة بحسب قوانين كل دولة لمن يؤدي الرقصة ويعرض سلامة المواطنين للخطر.

وقال مسؤول كبير في محطة القطار لبي بي سي "وجدنا مقطع الفيديو على موقع يوتيوب، ووجدنا بعد فحص كاميرات المراقبة لقطات مصورة للشباب وهم يتشاركون التحدي في محطة فيرار".

وقال القاضي للرجال الثلاثة إن سلوكهم خاطئ، وأضاف "الآن سوف يخلق ذلك العقاب وعيا عاما خلال الثلاثة أيام المقبلة، بأن ما حدث هو خطأ يضر بكم وبالآخرين".

وعلق ناشرو الفيديو على ذلك الحكم بالقول "كل شيء بخير أيها الشباب، فنحن جميعنا بخير، سوف تحصلون على أحدث المستجدات عما حدث بالتفصيل وكل شيء من خلال أحد المقاطع المصورة القادمة"، وطالبوا متابعيهم من خلال الموقع أن يبقوا مترقبين.

وقالت وسائل إعلام في الهند إن أحد هؤلاء الثلاثة يعمل ممثلا تلفزيونيا في أدوار ثانوية.

كيف انتشرت فكرة "تحدي كيكي"؟

بدأت الصيحة بعدما نشر الفنان الكوميدي الأمريكي "شيجي" مقطعا مصورا لنفسه وهو يرقص على أنغام أغنية "ماي فيلينجز"، في حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام.

ومن غير الواضح كيف انتشر هذا المقطع المصور بين الناس الذين قاموا بدورهم بالقفز خارج سياراتهم للرقص.

ولكن قد يعود السبب لكثرة متابعي الممثل الكوميدي ومقدم برنامج "ذا شيجي شو" على حسابه الشخصي بتطبيق إنستغرام والذي يبلغ نحو مليوني متابع.

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