"قتلى" في إطلاق نار بشرق كندا
تقول الشرطة الكندية إن أربعة أشخاص، على الأقل، قد قتلوا في حادث إطلاق نار في مدينة فردركشن، العاصمة الإقليمية لمقاطعة نيو برونزويك بشرق البلد.
ونصحت سكان منطقة بروكسايد درايف في المدينة "بالبقاء في بيوتهم وإغلاق أبوابها، حرصا على سلامتهم".
وأضافت شرطة المدينة في تغريدة على موقع تويتر "على الجمهور تجنب المنطقة. وسنقدم تفاصيل أكثر حالما نستطيع".
وقال مراسل محطة تلفزيونية محلية إنه سمع أربع إطلاقات قبيل الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينيتش).
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ونشر نِك مور، الصحفي في محطة سي تي في أتلانتك، مقطع فيديو من موقع الحادث على تويتر، يظهر سيارات الإسعاف تقف أمام أحد المنازل .
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