موظف في مطار سياتل يسرق طائرة ركاب قبل أن تتحطم في مياه البحر

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أوقفت السلطات في مطار سياتل-تاكوما الدولي في الولايات المتحدة حركة الملاحة بعد أن أقلع موظف بشركة طيران بإحدى طائرات الركاب دون إذن مسبق.

وأوضحت السلطات أن "موظف بشركة طيران أقلع بطائرة دون ركابها دون إذن مسبق".

وتحطمت الطائرة لاحقا إثر سقوطها في المياه.

ولم تعرف بعد هوية قائد الطائرة أو مصيره.

وقال مكتب قائد الشرطة في بيرس كاونتي إن الحادث "ليس عملا إرهابيا" موضحا أن قائد الطائرة من سكان المقاطعة ويبلغ من العمر 29 عاما.

ووفقا لصحيفة سياتل تايمز المحلية، حاول مراقب حركة الملاحة إقناع قائد الطائرة بالهبوط وهو يخاطبه باسمه الأول.

والطائرة التي تحطمت من طراز "هورايزن اير كيو400" حسبما أعلنت شركة طيران الاسكا ايرلاينز شريك الشركة المصنعة.

وطائرة كيو400 تعمل بمحركين مزودة ويمكنها حمل 78 راكبا.

وتداول مستخدمون في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطائرة أثناء تحليقها فوق المنطقة بطريقة مضطربة.

وتحطمت الطائرة إلى الجنوب من جزيرة كيترون بالقرب من منشأة عسكرية، وسمع التسجيل الصوتي لقائد الطائرة وهو يتحدث عن كمية الوقود المتبقي في الطائرة.