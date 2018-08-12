مصدر الصورة Getty Images Image caption الحرائق تسببت في إجلاء 21 ألف شخص والقضاء على أكثر من 19 ألف هكتار في كاليفورنيا

اتهمت السلطات الأمريكية شخصا ببدء إشعال حرائق الغابات جنوبي ولاية كاليفورنيا بسبب نزاع مع أحد جيرانه.

وتسببت الحرائق، المعروفة باسم "النيران المقدسة"، بكاليفورنيا في إجلاء 21 ألف شخص، والقضاء على أكثر من 19 ألف هكتار من الغابات شمالي سان دييغو بالولاية.

وبدأت محاكمة فورست كلارك في مقاطعة أورانج بتهمة البدء في إشعال "النيران المقدسة"، وقالت وسائل إعلام إن المتهم انتابته عدة حالات اهتياج أثناء جلسة الاستماع.

وقد يواجه كلارك السجن مدى الحياة في حالة إدانته.

وتقول الشرطة إن كلارك بدأ في إشعال الحرائق في الغابة، يوم الاثنين، بعد نزاع طويل مع جيرانه امتد لأكثر من 10 سنوات.

وقال مسؤولو مقاطعة أورانج إن كلارك أرسل رسالة إلكترونية لتهديد قائد فرقة مكافحة الحرائق المحلية التطوعية، قائلا "هذا المكان سوف يحترق".

مصدر الصورة ORANGE COUNTY SHERIFF'S DEPT Image caption المتهم ببدء الحرائق في كاليفورنيا مثل أمام المحكمة لأول مرة

وألقي القبض على المتهم الثلاثاء الماضي خارج كوخ كان يقيم فيه بعد مواجهة قصيرة مع رجال الشرطة.

ويحذر الخبراء من أن تدهور الأحوال الجوية، مع توقع العواصف الرعدية، يمكن أن يؤدي إلى "تزايد قوة النيران وامتدادها" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقول دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن الدخان الناتج عن أسابيع من حرائق الغابات في كاليفورنيا، وحرائق أخرى في غرب الولايات المتحدة، قد امتدت على مساحة شاسعة مما أثر على جودة الهواء "عبر جبال روكي الشمالية باتجاه الغرب إلى كندا الوسطى وجنوبا عبر السهول الشمالية".

ويكافح أكثر من 600 رجل إطفاء "النيران المقدسة"، والتي هي واحدة من بين 18 حريقا على الأقل، مستعرا عبر كاليفورنيا.

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption أكثر من 600 رجل إطفاء وعدد من الطلرات يكافحون "النيران المقدسة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption لخبراء يحذرون من أن تدهور الأحوال الجوية يمكن أن يؤدي إلى تزايد قوة النيران وامتدادها