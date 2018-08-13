مصدر الصورة Evn/Facebook Image caption ساندبرغ وصديقته ملكة الجمال السابقة الإيرانية المولد

كلفت فضيحة تعلقت بقضاء إجازة شخصية في إيران وزيرا نرويجيا منصبه الوزاري، إذ استقال وزير شؤون الثروة السمكية، بير ساندبرغ، بعد تعرضه لانتقادات بشأن ذهابه في رحلة من دون إعلام رئاسة الوزراء مع صديقة إيرانية المولد.

واتهم ساندبرغ بانتهاك البروتوكولات الأمنية بحمله تلفونه النقال معه في سفرته الشهر الماضي إلى بلد لا يملك أي تعاون أمني مع النرويج.

وأقر ساندبرغ، 58 عاما، بأنه رافق صديقته، باهرة ليتنيس، 28 عاما، في تلك السفرة من دون إعلام رئيسة الوزراء، وبحمله تلفونه النقال الحكومي معه إلى إيران.

ويحتل ساندبرغ أيضا منصب نائب رئيس حزب التقدم المعادي للهجرة، والشريك في الائتلاف الحاكم في البلاد.

واُنتقد ساندبرغ لأنه جعل نفسه عرضة لتجسس الجواسيس الايرانيين بحمله تلفون عمله معه في السفرة إلى إيران.

ونفت ليتنَس، وهي ملكة جمال سابقة مقيمة في النرويج وتدير شركة لتصدير الأسماك، وجود أي صلات لها مع الحكومة في طهران.

وأفادت تقارير أن الاستخبارات النرويجية تحقق الآن في نشاطاتها.

وقالت رئيسة الوزراء، أرنا سولبرغ، إنها أمرت ساندبرغ بتسليم هاتفه النقال الى الشرطة لإجراء فحوص السلامة الأمنية عليه للتأكد من عدم إختراقه.

وقد استقال ساندبرغ أيضا من موقعه كنائب لرئيس حزب التقدم.

مصدر الصورة AFP Image caption يحتل ساندبرغ أيضا منصب نائب رئيس حزب التقدم الشريك في الائتلاف الحاكم في البلاد برئاسة أرنا سولبرغ

وقالت سولبرغ للصحفيين "لقد طلب ساندبرغ بنفسه الاستقالة واعتقد أنه القرار الصائب".

ونقلت وكالة فرانس برس عنها قولها " إنه لم يظهر الحس العام الضروري في تعامله مع قضية أمنية".

وتعد المنتجات الغذائية البحرية والأسماك ثاني أكبر الصناعات تصديرا في البلاد بعد النفط والغاز.