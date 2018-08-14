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قبضت الشرطة البريطانية على رجل بعد اصطدام سيارة، قالت الشرطة إنه كان يقودها، بحواجز أمنية خارج مبنى البرلمان.

وأصيب عدد من المارة في الحادث بجروح.

وشوهد ضباط شرطة مسلحون يجرون تجاه مركبة يبدو أنها اصطدمت بمقدمتها بأحد حواجز الأمن.

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون من موقع الحادث سيارات خدمات الطوارئ وكلاب الشرطة في المكان.

وطوقت الشرطة الشوارع المحيطة بالمنطقة.

وقال شاهد عيان لبي بي سي إن سائق السيارة يبدو أنه قاد سيارته متعمدا تجاه مجموعة من راكبي الدراجات.