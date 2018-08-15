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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بـ"إحباط كبير" لعدم إفراج تركيا عن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز منذ عامين وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأوضحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة إن "الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط نظرا لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح مواطنين أمريكيين آخرين وموظفين في منشآت دبلوماسية".

وكانت واشنطن قد أعلنت مضاعفة الرسوم الجمركية على أنقرة بعدما رفضت تسليم القس الأمريكي.

وتراجعت الليرة التركية، التي تواجه بالفعل صعوبات، بنسبة 20 في المئة جراء الخطوة الأمريكية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن بلاده سوف تقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، ولم يصدر رد من الرئيس ترامب على تلك الخطوة.

لماذا كل هذا التوتر بسبب قس؟

اتهم أردوغان الولايات المتحدة بالسعي إلى "إخضاع تركيا من خلال التهديد بسبب قس".

وتصر الولايات المتحدة على أن القس أندرو برونسون، الذي يرعى كنيسة "القيامة" الصغيرة في مدينة إزمير، "ضحية اعتقال مجحف".

ويقبع القس الإنجيلي، وهو من ولاية نورث كارولاينا، قيد الاحتجاز في تركيا منذ نحو عامين لاتهامه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور وحركة جماعة غولن، التي تتهمها تركيا بتنظيم انقلاب فاشل في عام 2016، وهو ما ينفيه محامو برونسون والولايات المتحدة نفيا قاطعا.

وينفي غولن الذي يعيش في ولاية بنسيلفانيا الضلوع في محاولة الانقلاب، ويقول إن حركة "خدمة" التي يرأسها تدعو إلى شكل سلمي من الإسلام.

وكانت محكمة تركية قد أخلت سبيل القس الأمريكي يوم 25 يوليو / تموز 2018 لكن وضعته رهن الإقامة الجبرية.

وأقرت محكمة أخرى استمرار حبس القس بينما كانت الولايات المتحدة تأمل في أن يطلق سراحه.

تهديد جديد

في هذه الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن واشنطن تحذر تركيا بأنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي.

ويأتي التحذير الأمريكي بعد يوم من لقاء جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض سرا مع السفير التركي سردار كيليج بشأن قضية القس برانسون.

وبحسب مسؤول أمريكي بارز، حذر بولتون السفير من أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، قائلا "ستظل الإدارة حازمة للغاية في هذا الشأن. الرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات".