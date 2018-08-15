حادث "إرهابي" في محيط البرلمان البريطاني

  • 15 أغسطس/ آب 2018

هرعت الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى مكان وقوع حادث دهس بسيارة بالقرب من مبنى البرلمان وسط لندن، بعد الساعة السابعة والنصف يوم الثلاثاء.

  • هرعت الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى مكان وقوع حادث دهس بسيارة بالقرب من مبنى البرلمان وسط لندن، صباح الثلاثاء. PA

    هرعت الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى مكان وقوع حادث دهس بسيارة بالقرب من مبنى البرلمان وسط لندن، صباح الثلاثاء.

  • صورة من موقع الحادث بعد اصطدام السيارة بحاجز خارج مبنى البرلمان Ewelina U Ochab / PA

    صورة من موقع الحادث بعد اصطدام السيارة بحاجز خارج مبنى البرلمان

  • السيارة، وهي من طراز فورد فيستا، اصطدمت بالحواجز الأمنية الموجودة خارج مبنى البرلمان. Ewelina U Ochab / PA

    السيارة، وهي من طراز فورد فيستا، اصطدمت بالحواجز الأمنية الموجودة خارج مبنى البرلمان.

  • انتشر عناصر الشرطة المسلحة في منطقة فيكتوريا إمباركمينت في وستمينيستر وسط لندن، بعد الحادث.. PA

    انتشر عناصر الشرطة المسلحة في المنطقة بعد الحادث، وتتعامل الشرطة الحادث على أنه عمل إرهابي.

  • شوهدت سيارات الإسعاف في مكان الحادث، حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عقب انحراف سيارة باتجاه مجموعة من راكبي الدراجات وعدد من المارة. PA

    شوهدت سيارات الإسعاف في مكان الحادث، حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عقب انحراف سيارة باتجاه مجموعة من راكبي الدراجات وعدد من المارة.

  • شرطية تقف على جسر وستمينيستر PA

    نقلت سيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد بسبب إصابات خطيرة لكنها غير قاتلة.

  • فحص عناصر التحليل الجنائي السيارة المستخدمة في مكان اصطدامها بالحاجز PA

    فحص عناصر التحليل الجنائي السيارة المستخدمة في مكان اصطدامها بالحاجز

  • رجال شرطة Shutterstock

    أغلقت محطة ويستمنستر لقطارات الأنفاق القريبة، وطوقت الشرطة الشوارع في المنطقة لعدة ساعات بعد الحادث.