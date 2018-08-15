حادث "إرهابي" في محيط البرلمان البريطاني
هرعت الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى مكان وقوع حادث دهس بسيارة بالقرب من مبنى البرلمان وسط لندن، بعد الساعة السابعة والنصف يوم الثلاثاء.
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PA
هرعت الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى مكان وقوع حادث دهس بسيارة بالقرب من مبنى البرلمان وسط لندن، صباح الثلاثاء.
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Ewelina U Ochab / PA
صورة من موقع الحادث بعد اصطدام السيارة بحاجز خارج مبنى البرلمان
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Ewelina U Ochab / PA
السيارة، وهي من طراز فورد فيستا، اصطدمت بالحواجز الأمنية الموجودة خارج مبنى البرلمان.
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PA
انتشر عناصر الشرطة المسلحة في المنطقة بعد الحادث، وتتعامل الشرطة الحادث على أنه عمل إرهابي.
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PA
شوهدت سيارات الإسعاف في مكان الحادث، حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عقب انحراف سيارة باتجاه مجموعة من راكبي الدراجات وعدد من المارة.
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PA
نقلت سيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد بسبب إصابات خطيرة لكنها غير قاتلة.
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فحص عناصر التحليل الجنائي السيارة المستخدمة في مكان اصطدامها بالحاجز
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أغلقت محطة ويستمنستر لقطارات الأنفاق القريبة، وطوقت الشرطة الشوارع في المنطقة لعدة ساعات بعد الحادث.
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