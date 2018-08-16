مصدر الصورة EPA Image caption دوان ثي إحدى المتهمتين في الطريق للمحكمة الخميس

قضت محكمة ماليزية بأن الأدلة ضد المرأتين المتهمتين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، قوية بقدر يسمح بمحاكمتهما.

وكان كيم جونغ-نام قد مات في مطار كولالمبور العام الماضي بعد مسح وجهه بغاز "في إكس" السام.

ودفعت المرأتان، سيتي عائشة، ودوان ثي، ببراءتهما، وقالتا إنهما ظنتا أنهما كانتا تشاركان في مزحة في برنامج تلفزيوني.

وقد توجه المرأتان، إذا أدينتا، الحكم بالإعدام.

مصدر الصورة EPA Image caption المتهمتان دفعتا ببراءتهما

وكان محامو الدفاع قد عبروا، في وقت سابق، عن ثقتهم في أن القضية ضدهما سوف تسقط، قائلين إنه ليس لديهما دافع لقتل كيم.

لكن القاضي حكم الخميس بأن ما فعلته المرأتان، اللتان قبض عليهما بعد التعرف عليهما من خلال لقطات آلات التصوير الأمنية، كاف لاستنتاج أنهما تعمدتا قتل كيم.