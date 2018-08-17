السلطات في النيجر: حافظوا على الأشجار في عيد الأضحى

مصدر الصورة ANADOLU/GETTY IMAGES Image caption يتوقع أن يشهد عيد الاضحى في النيجر هذا العام ذبح 400 ألف رأس من الأغنام

تلقى المواطنون في النيجر رسائل من السلطات المعنية بالبيئة في البلاد تدعوهم إلى عدم الإفراط في إشعال الخشب بغرض شواء اللحوم أثناء عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

ويتوقع أن تشهد العاصمة نيامي، الأسبوع المقبل، حرق كمية من الخشب تصل إلى 20% من إجمالي ما يُحرق من خشب الأشجار في المدينة سنويا.

ويؤدي قطع الأشجار إلى زيادة ظاهرة التصحر التي كانت لها آثار بالغة الضرر على النيجر.

وتتوقع السلطات ذبح حوالي 400 ألف رأس من الأغنام، والتي تحتاج حوالي 50 ألف طن من الخشبلشوائها .

مصدر الصورة AFP Image caption تقدر كمية خشب الأشجار التي يحتاجها المواطنون في النيجر لشواء اللحوم في عيد الأضحى بحوالي 50 ألف طن

الفحم كبديل

طالب رئيس هيئة البية في عاصمة النيجر نيامي، العقيد أوماراو ألوا، باستخدام الفحم بدلا من خشب الأشجار، مؤكدا أن السلطات ستوقف الشاحنات والحمير والإبل المحملة بالخشب في اتجاه العاصمة للحد من الإفراط في دخول كميات هائلة من خشب الأشجار إلى المدينة.

وأضاف: "نبحث عن طرق لتقليل استهلاك الخشب، وطورنا بالفعل طرقا للحصول على مصادر حرارية اعتمادا على المعدات المعدنية والفحم."

وتابع: "نحاول نشر الرسالة بين عدد كبير من الجماعات المؤثرة في الرأي العام حتى يتسنى لنا الحفاظ على الغابات."

وتعد النيجر من أكثر دول العالم فقرا، كما تقع على حدود الصحراء الأفريقية.

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