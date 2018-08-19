مصدر الصورة PA Image caption صالح خاطر يُتهم بتهمتي محاولة القتل العمد

اتهمت السلطات البريطانية رجلا بمحاولة القتل العمد بعد وقوع حادث دهس خارج مبنى البرلمان في العاصمة لندن، ما أسفر عن إصابة عدد من المارة.

وتشير التقارير إلى أن صالح خاطر، 29 عاما، ويسكن في برمينغهام، انحرف بسيارته نحو مجموعة من راكبي الدراجات والمارة بعد وقت قصير من الساعة 07:30 في 14 أغسطس / أب الجاري.

وقال متحدث باسم شرطة لندن إن الحادث جرى التعامل معه على أنه حادث إرهابي.

وسيمثل خاطر رهن الاعتقال أمام القضاة الإثنين 20 أغسطس/آب.

وأصيب ثلاثة أشخاص في الحادث، الذي يتعامل معه الادعاء العام على أن حادث إرهابي، نظرا لموقعه والطريقة التي نفذ به، والاستهداف المزعوم للمدنيين ورجال الشرطة.

ووجهت لخاطر، البريطاني الذي تعود أصوله إلى السودان، تهمة الشروع في قتل عدد من الأشخاص عمدا خارج مبنى البرلمان، وتهمة الشروع في قتل ضابط شرطة.

ولا يعتقد أن المشتبه به كان معروفا لـ"إم آي 5"، الاستخبارات البريطانية الداخلية، ولا لشرطة مكافحة الإرهاب، ولكنه كان معروفا للشرطة المحلية في برمنغهام.

وقالت الشرطة إنه لم يتعاون مع الضباط بعد القبض عليه.

وقالت عائلة خاطر لبي بي سي إنها في حالة ذهول من الاتهامات الموجهة إليه والتي سمعوها عنه. وقال شقيقه عبدالله إن صالح ليست لديه ميول سياسية، أو انتماء لأي جماعة دينية.