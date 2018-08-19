أفضل اللقطات من أفريقيا في أسبوع

  • 19 أغسطس/ آب 2018

مختارات من أفضل الصور التي التقطت هذا الأسبوع عن أفريقيا والأفارقة في أماكن أخرى

مصدر الصورة AFP
Image caption السباحة كلير بياروغابا، التي وصفتها صحيفة أوغندية بأنها مثلية، ضد رغبتها، تتنافس في بطولة المثليين في السباحة 2018 التي أقيمت في باريس الجمعة
مصدر الصورة AFP
Image caption قالت السباحة والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، كلير بياروغابا، "كنت فخورة بارتداء العلم الأوغندي خلال حفل افتتاح البطولة، ولكنني الآن، قد أواجه مشاكل أكثر عند العودة إلى بلادي".
مصدر الصورة AFP
Image caption رقصة الأصابع الفلكلورية أداها يوم السبت راقصون من تايلاند في مهرجان قرطاج الدولي بتونس
مصدر الصورة Getty Images
Image caption راهبة كاثوليكية من زامبيا تسير وسط مئات الأحذية التي وضعت أمام كاتدرائية وَستمنستر، الأربعاء، كجزء من عمل فني للتنويه بحملة البابا فرانسيس لدعم اللاجئين
مصدر الصورة AFP
Image caption اللاعبة الغانية، روث أنيما، تركل المدافعة النيوزلندية، إليزابيث أنتون، في مباراة الأحد ضمن بطولة العالم للنساء تحت سن العشرين المقامة في فرنسا
مصدر الصورة AFP
Image caption يوم الأربعاء في جنوب أفريقيا، لازاروس مولاتلهَجي ينظر إلى صورة والده، توماس مولاتلهَجي، واحد من أربعة أعضاء في المؤتمر الأفريقي العام، الذين أعدموا في عام 1964، وقد استخرج رفاتهم مؤخرا للسماح لأهاليهم بأقمة مراسم دفنهم بطريقة صحيحة.
مصدر الصورة AFP
Image caption تجمع لنساء يشاركن في تأبين جنازة داه ديجالاجني أغولي-أغبو في بنين السبت، الذي يتحدر من الأسرة التي حكمت مملكة داهومي قبل استعمار بنين. ولا يمتلك ملوك بنين في الوقت الراهن أي سلطات بحسب دستور البلاد، لكن ما زال لديهم تأثير سياسي واقتصادي فيها
مصدر الصورة AFP
Image caption مسؤولة في هيئة الانتخابات في مالي تشرح الطريقة الصحيحة للتصويت في الانتخابات الأحد، وقد هزم الرئيس، إبراهيم بوبكر كيتا، منافسه سومايلا سيسي في الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات التي تقول المعارضة أن التزوير قد شابها.
مصدر الصورة AFP
Image caption تواصلت الحملات الدعائية الانتخابية قبيل الانتخابات في مالي، وفي الصورة يبدو التعب واضحا على أحد المشاركين الذي صبغ جسده باللون الأصفر في تجمع سياسي في العاصمة المالية باماكو، قبل يومين.
مصدر الصورة AFP
Image caption صبي يقف وسط مئات من بائعي الأبقار في سوق أشمون في مصر الأربعاء، آملا في بيع عجوله لاستخدامها كأضاحي في احتفالات عيد الأضحى في البلاد.

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