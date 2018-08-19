أفضل اللقطات من أفريقيا في أسبوع

Image caption

يوم الأربعاء في جنوب أفريقيا، لازاروس مولاتلهَجي ينظر إلى صورة والده، توماس مولاتلهَجي، واحد من أربعة أعضاء في المؤتمر الأفريقي العام، الذين أعدموا في عام 1964، وقد استخرج رفاتهم مؤخرا للسماح لأهاليهم بأقمة مراسم دفنهم بطريقة صحيحة.